Yassin Ayoub verschijnt ineens op trainingsveld in de Eredivisie

Zaterdag, 25 juni 2022 om 21:53

Yassin Ayoub traint de komende periode mee met Fortuna Sittard, zo meldt de club via de officiële kanalen. De voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord en FC Utrecht krijgt die mogelijkheid van zijn huidige club Panathinaikos. Over een eventuele transfer wordt door beide clubs nog niets vermeld en de exacte reden van de aanwezigheid van Ayoub op het trainingsveld is vooralsnog onduidelijk. De 28-jarige middenvelder staat in Griekenland nog tot medio 2023 onder contract.

Fortuna Sittard lijkt zich met de verschijning van Ayoub te oriënteren op een leven na Zian Flemming. De clubtopscorer van de afgelopen twee seizoenen maakte zeer recent de overstap naar het Engelse Millwall, uitkomend in de Championship. De Marokkaan ziet op het trainingsveld wel het broertje van de vertrokken ster: Xamm Flemming stroomt door vanuit de jeugd. Gloednieuwe aanwinsten Burak Yilmaz en Dimitrios Siovas sluiten later aan in Limburg, zo meldt de club.

Ayoub verliet Feyenoord in januari 2020 om voor Panathinaikos te spelen. De middenvelder zei bij de Rotterdamse club ‘het plezier verloren’ te zijn. Hij speelde daar slechts 23 wedstrijden in anderhalf jaar tijd. De vraag is of de linkspoot dit plezier in Griekenland heeft hervonden: in Athene mocht hij sinds zijn aankomst in slechts achttien wedstrijden zijn opwachting maken. In die duels droeg hij nog niet bij aan een doelpunt. Hij moest zelfs tweemaal meespelen met het B-team van de ploeg uit de Griekse hoofdstad.

Zijn succesvolste periode beleefde Ayoub bij FC Utrecht. In de Domstad doorliep hij vanaf zijn vijftiende diverse jeugdelftallen. Uiteindelijk kwam de teller in de hoofdmacht op liefst 172 wedstrijden, waarin hij 23 keer scoorde en 35 assists gaf. Vooral in zijn laatste seizoen, 2017/18, viel de middenvelder op met zeven goals en zeven assists. Mede daardoor werd hij in maart 2018 opgenomen in de nationale selectie van Marokko, maar het debuut voor zijn thuisland bleef uit.