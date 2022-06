Antony reageert met duidelijke foto al dan niet bewust op transfergeruchten

Zaterdag, 25 juni 2022 om 21:11 • Mart van Mourik

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Antony lijkt al dan niet bewust met een boodschap te komen naar aanleiding van de transfergeruchten van de afgelopen periode. De Braziliaan wordt onder meer gelinkt aan Manchester United en zijn afwezigheid bij de eerste trainingen van Ajax wakkerde de verhalen over een overstap verder aan. Op Instagram plaatst Antony zaterdag diverse Stories waarin hij vertelt te werken aan zijn herstel, en om die reden dus niet op het veld stond tijdens de openingsweek van het nieuwe seizoen. ‘Seguimos’, zo valt er te lezen onder een foto die naar alle waarschijnlijkheid gemaakt is vanuit het krachthonk op De Toekomst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

S