Fabrizio Romano: Overstap Xavi Simons naar PSV plotseling zeer reëel

Zaterdag, 25 juni 2022 om 20:55 • Mart van Mourik

Xavi Simons is dicht bij een overstap naar PSV, zo bevestigen transfermarktexpert Fabrizio Romano en PSV-watcher Rik Elfrink zaterdagavond. Paris Saint-Germain is van plan om het aflopende contract van de negentienjarige middenvelder te verlengen en hem vervolgens op huurbasis te stallen in Eindhoven.

Romano meldt dat er in Parijs gesproken wordt over een langetermijncontract voor Simons, wiens huidige verbintenis eind juni afloopt. Eerder op de dag maakte het Eindhovens Dagblad de interesse van de Eindhovenaren in Simons al bekend en na afloop van het gewonnen oefenduel met BW Lohne (6-0) bevestigde ook trainer Ruud van Nistelrooij de belangstelling voor de aanvallende middenvelder.

Excl: Paris Saint-Germain are on the verge of reaching full agreement with Xavi Simons to extend the contract - then loan him out to PSV Eindhoven. Negotiations at final stages. ?????? #PSG



New long term contract is imminent for Xavi Simons, as reported months ago… and then, PSV. pic.twitter.com/795qH56ICx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022

Simons werd in 2019 door PSG op zijn zestienjarige leeftijd weggekaapt uit de jeugdafdeling van Barcelona, waar hij negen jaar had doorgebracht. Dat leverde Simons volgens Franse media een salaris van één miljoen euro bruto per jaar op, een ongekend bedrag voor een zestienjarige. Op 6 augustus 2020 maakte hij zijn debuut voor PSG en inmiddels staat hij in totaal op elf optredens. Met name het laatste halfjaar kreeg de jongeling regelmatig speelminuten van Mauricio Pochettino.

Bij PSV zou de Nederlands-Spaanse middenvelder worden binnengehaald als opvolger van Götze. De Duitser maakte gebruik van zijn ontsnappingsclausule en vertrok voor vier miljoen euro naar Eintracht Frankfurt. PSV is bedrijvig op de transfermarkt en haalde met Walter Benítez (OGC Nice) en de gehuurde Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) al een doelman en rechtsback binnen. Bovendien werd de 38-jarige Boy Waterman voor de breedte aan het keepersbestand toegevoegd. PSV staat op het punt om Savinho te huren van de City Football Group en hoopt nog altijd Luuk de Jong weg te halen bij Sevilla.