Chelsea praat met zaakwaarnemer Jorge Mendes over komst Cristiano Ronaldo

Zaterdag, 25 juni 2022 om 20:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:28

Chelsea-eigenaar Todd Boehly heeft afgelopen week met zaakwaarnemer Jorge Mendes over Cristiano Ronaldo gesproken, zo onthult het doorgaans zeer betrouwbare The Athletic zaterdagavond. Naar verluidt is de situatie van de 37-jarige Portugees bij Manchester United besproken en heeft het duo naar de mogelijkheden gekeken om de aanvaller naar Chelsea te krijgen. Het is vooralsnog onduidelijk wat de ontmoeting tussen Boehly en Mendes heeft opgeleverd.

Afgelopen vrijdag meldden diverse buitenlandse media al dat Ronaldo een vertrek bij United, waar hij nog tot medio 2023 onder contract staat, overweegt. Chelsea bekijkt nu de optie om Ronaldo een uitweg te bieden, al bevinden de gesprekken zich volgens het Britse medium nog in de oriënterende fase. United wil er naar verluidt alles aan doen om de Portugese ster binnen de selectie te houden. Eerder werd ook Bayern München al genoemd als geïnteresseerde partij.

Afgelopen week schreef het Italiaanse La Reppublica al over de kopzorgen van Ronaldo. De topscorer van Uniteds afgelopen seizoen zou bang zijn dat de collectieve speelstijl van Ten Hag - geworteld in balbezit, rennen en nederigheid - te weinig focus op hem zou leggen. Record voegde daar donderdag aan toe dat bij Ronaldo allesbehalve het vertrouwen heeft dat de huidige selectie om de prijzen kan gaan spelen. Volgens de Portugese sportkrant heeft de 37-jarige aanvaller de eis neergelegd dat deze van een flinke kwaliteitsimpuls wordt voorzien.

Ronaldo keerde vorig jaar zomer met veel bombarie terug bij de club waar hij tussen 2003 en 2009 gigantische successen beleefde. Ondanks zijn 24 goals in 38 wedstrijden over alle competities beleefde hij met United een seizoen om snel te vergeten. The Red Devils eindigden als zesde in de Premier League, waardoor Ronaldo voor het eerst in zijn actieve spelerscarrière níét in de Champions League uitkomt. Half mei sprak de goalgetter nog zijn wens uit om prijzen te willen winnen onder Ten Hag, waar hij nu echter een stuk minder zeker over lijkt.