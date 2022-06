Walter Benítez legt uit waarom hij PSG aan de kant schoof voor PSV

Zaterdag, 25 juni 2022 om 19:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:55

Walter Benítez is verheugd met zijn keuze voor PSV, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International en Omroep Brabant. De Argentijnse doelman kwam transfervrij over van OGC Nice en stond zaterdag in het gewonnen oefenduel met BW Lohne (6-0) direct in de basis. Na afloop van de vriendschappelijke wedstrijd maakt de sluitpost bekend dat hij ook de overstap naar Paris Saint-Germain had kunnen maken.

De Franse grootmacht wilde Benítez graag overnemen van Nice om hem een reserverol achter Gianluigi Donnarumma te geven. De keeper zat echter niet te wachten op een plek op de bank en koos voor PSV. “Het is mijn doel om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen”, laat Voetbal International optekenen uit de mond van Benítez. “Mijn ontwikkeling is het belangrijkste. Ik kreeg direct een goed gevoel bij PSV en daarom ben ik nu hier. Ik denk dat deze club mij kan helpen om zo ver mogelijk te komen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast prijzen winnen met PSV, droomt de doelman van deelname op het WK in Qatar. “Ik heb gehoord dat ik op een lijst sta om geselecteerd te worden”, vertelt hij aan Omroep Brabant. “Ik weet ook niet waarom ik nog niet ben opgeroepen. Die uitnodiging komt vanzelf, maar het is wel een doel.” De Argentijn heeft nog de mogelijkheid om zowel voor Frankrijk of Argentinië te spelen, omdat hij beide nationaliteiten bezit en nog geen officiële interland speelde voor een van die landen.

Niet geheel onverwacht geeft Benítez aan dat de focus voorlopig bij PSV ligt en in de Eredivisie de aanvallers van scoren af wil houden. “Ik ben agressief en coach mijn verdediging veel. Zij moeten weten dat ze op mij kunnen bouwen. Daarnaast ben ik ook sterk met de voeten. Of ik goed aan de bal ben omdat ik vroeger in de spits heb gestaan? Nou, dat duurde niet lang. Toen ik merkte dat ik niet veel scoorde ben ik maar keeper geworden”, besluit de doelman.