‘Ajax start gesprekken met FC Porto over beoogde opvolger Sébastien Haller’

Zaterdag, 25 juni 2022 om 19:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:23

Ajax ziet in Toni Martínez een geschikte kandidaat om Sébastien Haller op te volgen, zo meldt Sky Deutschland zaterdag. Volgens de berichtgeving zijn de Amsterdammers de gesprekken al gestart met de 24-jarige Spanjaard, die nog tot medio 2025 vastligt bij FC Porto. In de strijd om de handtekening van spits krijgt Ajax concurrentie van Hertha BSC en Espanyol.

Martínez is de derde optie die genoemd wordt om komend seizoen invulling te geven aan de spitspositie bij Ajax. Afgelopen donderdag maakte De Telegraaf bekend dat de ontwikkelingen rond Joshua Zirkzee eveneens in de gaten worden gehouden. Het voornaamste target van Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar blijft Brian Brobbey, maar met Martínez zou Ajax er een optie bij hebben. Het is vooralsnog onbekend welk prijskaartje Porto om de nek van de spits hangt.

Toni Martinez ist sehr gefragt! ??? Mit Espanyol Barcelona ist sogar noch ein weiterer Verein im Rennen um den 24-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison sieben Tore in 37 Pflichtspielen erzielt hat.#skytransfer pic.twitter.com/kwpFUAMVoj — Sky Sport (@SkySportDE) June 25, 2022

Afgelopen voetbaljaargang moest Martínez met name in de beginfase genoegen nemen met een plek op de bank bij Porto, daar hij in de spitspositie Mehdi Taremi voor zich moest dulden. Enkele speelronden voor het einde van het seizoen koos trainer Sérgio Conceição er steeds vaker voor om met twee spitsen te spelen, waardoor er voor Martínez een plek naast Taremi vrijkwam.

Verdeeld over 19 competitiewedstrijden kwam Martínez afgelopen seizoen in totaal tot 464 speelminuten, waarin hij 3 keer wist te scoren. De aanvaller maakte alle treffers als basisspeler in de laatste twee competitieduels. In alle competities kwam Martínez tot een doelpuntentotaal van 7 in 37 officiële optredens. De spits kwam in oktober 2020 voor een bedrag van 3,2 miljoen euro over van Famalicão. Daarvoor kwam hij onder meer uit voor West Ham United Onder 23, CD Lugo en Rayo Majadahonda.