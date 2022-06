FC Volendam slaat cruciale slag met nieuwe handtekening Wim Jonk

Zaterdag, 25 juni 2022 om 18:15 • Mart van Mourik

Trainer Wim Jonk verbindt zich ook voor het komende jaar aan FC Volendam, meldt de club op de officiële website. De geboren Volendammer tekent tot medio 2023 bij in zijn geboortedorp en heeft bovendien de optie voor nog een extra jaar. Komend seizoen komt Volendam voor het eerst in dertien jaar weer uit in de Eredivisie.

Met de aangekondigde contractverlenging maakt Jonk volgens Volendam een belofte waar die hij na het behalen van de promotie deed aan de club. Jonk toont zich ambitieus in zijn reactie op het besluit. “De Eredivisie gaat niet alleen veel meer vragen van onze spelers en staf. Ook de club als geheel moet stappen zetten, maar dat is logisch met een meerjarenplan. Ook bestuurslid technische zaken Hans Bond is blij met het aanblijven van de succescoach. “Ik ben verheugd dat we de koers die we drie jaar geleden hebben ingezet kunnen voortzetten.”

Die stijgende lijn werd in 2019 ingezet toen Jonk voor twee jaar werd vastgelegd als nieuwe trainer, nadat Volendam dat jaar als zestiende eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. De weg omhoog betekende een professionalisering van de volksclub. Jonk implementeerde onder meer een aantal specialisten in zijn staf, zoals assistent Matthias Kohler, hoofd performance Freek de Boer en techniektrainer Michel Hordijk, die ook allen hun contract verlengde tot medio 2023 om samen met Jonk aan het Eredivisie-seizoen te beginnen.

Begin 2021 berichtte Trouw al dat ‘project Jonk’ vruchten afwierp. De begroting steeg dat seizoen van 5 naar 5,8 miljoen eurp, Volendam maakte kenbaar af te willen stappen van kunstgras en later dat jaar brak het transferrecord van de club toen Micky van de Ven voor 3,5 miljoen verkaste naar VfL Wolfsburg. Afgelopen seizoen werden de investeringen beloond met een tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie en de gerealiseerde promotie met Jonk aan het roer. “Dat komt wel goed”, zei hij onlangs over een contractverlenging.