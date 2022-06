Gareth Bale maakt onverwachte keuze en tekent tot 2023 bij nieuwe club

Zaterdag, 25 juni 2022 om 17:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:24

Gareth Bale gaat zijn carrière vervolgen bij Los Angeles FC, zo maken Fabrizio Romano en The Athletic zaterdagmiddag bekend. De Welshmen maakt van Real Madrid de transfervrije overstap naar de Major Soccer League en zet zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2023. Bale is de tweede Europese aanwinst voor LAFC, dat zich eerder al versterkte met Giorgio Chiellini.

Romano onthult dat Bale het grootste deel van het papierwerk al afgehandeld heeft en dat de transfer in principe rond is. De 32-jarige aanvaller speelt in ieder geval tot volgend jaar zomer in de Verenigde Staten en heeft daarbij de optie om er nog achttien maanden aan vast te plakken. Bale zal bij LAFC naast Chiellini ook Kelvin Leerdam als ploeggenoot krijgen. Omdat de Amerikaanse transfermarkt pas op 7 juli opent, zal de Welshman niet voor die tijd gepresenteerd worden.

Het besluit van Bale komt enigszins uit de lucht vallen, daar de BBC afgelopen donderdag nog meldde dat de vleugelspits de gesprekken was gestart met Cardiff City. Hij zou een bezoek hebben gebracht aan het trainingscomplex en eveneens gesproken hebben met manager Steve Morison. Een akkoord met de Championship-club was er overigens nog niet en het was bekend dat meerdere clubs interesse hadden in de diensten van de vleugelaanvaller.

Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer, here we go! Follows @tombogert scoop - it’s confirmed, Bale leaves European football to try new MLS experience. Agreement in place. ???????????????????? #LAFC Contract will be valid until June 2023 - as Bale follows Chiellini at LAFC. pic.twitter.com/C47AJGpCtm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022

Bale kondigde onlangs in een emotionele brief zijn afscheid aan bij Real, na negen seizoenen in dienst van de Champions League-winnaar. Bale werd eerder onder meer in verband gebracht met een terugkeer bij Tottenham Hotspur. Vanwege de plaatsing voor het WK in Qatar zet Bale nog geen punt achter zijn loopbaan, zo liet hij onlangs weten na de 1-0 overwinning op Oekraïne in de play-offs om een WK-ticket.