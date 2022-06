PSV laat Maxi Romero onder behoud van marktwaarde alsnog verkassen

Zaterdag, 25 juni 2022 om 16:01

PSV stuurt Maximiliano Romero op huurbasis naar het Argentijnse Racing Club, meldt de Eindhovense club op de officiële kanalen. Daarmee keert de 23-jarige spits terug naar zijn thuisland om in vorm te geraken. Tegelijkertijd verlengen de Eindhovenaren het contract van El Tigre tot medio 2024. De Nederlandse topclub maakt niets bekend over een eventuele optie tot koop, waar eerder in Argentijnse media wel over gesproken werd.

In Argentinië moet de veelbelovende aanvaller Racing Club van nieuwe impulsen voorzien. Daar is de competitie ondertussen in volle gang. Na vier wedstrijden (twee keer winst en twee verliespartijen), waarin vijfmaal gescoord werd, staat de nieuwe tijdelijke club van de PSV’er op een twaalfde plaats. De gelijktijdige contractverlenging houdt in dat Romero zich een jaar langer aan PSV verbindt: zijn vorige verbintenis liep af op 30 juni 2023. Op die manier wordt een transfervrij afscheid volgend jaar voorkomen en behoudt de aanvaller marktwaarde voor PSV.

¡Bienvenido Maxi a la Argentina! ????



Un placer tenerte en Racing, tu nueva casa ??



?? Próximamente, mano a mano en nuestro canal de YouTube.



?? @PSV https://t.co/s52c9yWUKW pic.twitter.com/nidrHQB5p4 — Racing Club (@RacingClub) June 25, 2022

De aanvaller werd eind 2018 vanaf Vélez Sarsfield, eveneens uitkomend in de Superliga, naar de lichtstad gehaald. In een eerder stadium werd in het Zuid-Amerikaanse land gesproken over een huurperiode van anderhalf jaar. Gerenommeerd journalist César Luis Merlo sprak op Twitter over een deal van achttien maanden, inclusief een optie tot koop. Dat lijkt volgens de huidige berichtgeving niet aan de orde. In Argentinië herenigt Romero zich met Fernando Gago, de huidige trainer van Racing Club. De oud-speler van onder meer Real Madrid, was korte tijd ploeggenoot van de spits toen hij in de herfst van zijn carrière, in 2019, voor Vélez Sarsfield speelde. In datzelfde jaar verhuurde PSV Romero aan zijn club van afkomst.

De Argentijnl die liefst tien miljoen euro kostte, staat inmiddels al viereneenhalf jaar onder contract in Eindhoven. Nog altijd heeft Romero geen langere periode in het eerste kunnen meedraaien. Binnen de club is er veel vertrouwen in zijn kwaliteiten, maar vanwege blessures stond hij vaak aan de kant. Ook de nieuwe hoofdtrainer van PSV, Ruud van Nistelrooij, is gecharmeerd van hem. PSV heeft na het vertrek van Eran Zahavi en Romero voor komend seizoen Carlos Vinícius en Yorbe Vertessen als opties in de punt van de aanval. Gezien die magere bezetting lijkt de club op zoek te zijn naar nieuwe impulsen voor de spitspositie. Onder anderen de naam van Luuk de Jong zingt rond in het Philips Stadion, al lijkt de spits van Sevilla moeilijk haalbaar.