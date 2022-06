Kijk live naar het eerste oefenduel van PSV onder Van Nistelrooij

Zaterdag, 25 juni 2022 om 14:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:08

Ruud van Nistelrooij begint zaterdagmiddag om 15.00 uur aan zijn eerste oefenwedstrijd als trainer van PSV. De oud-aanvaller laat de net aangetrokken Walter Benítez tegen de kleine Duitse club BW Lohne officieus debuteren. Opvallend is de rentree van Derrick Luckassen, die al jaren wordt verhuurd maar nu een kans krijgt in de basis.

Luckassen werd vijf jaar geleden voor een behoorlijke transfersom van vijf miljoen euro overgenomen van AZ, maar de verdediger kon de verwachtingen in Eindhoven geen moment waarmaken. De laatste keer dat Luckassen in een officiële wedstrijd in actie kwam voor PSV dateert al van bijna vier jaar geleden. De afgelopen jaren bracht hij op huurbasis door bij het Turkse Kasimpasa en daarna Karagümrük. Zijn contract loopt nog een jaar door.

Benítez werd enkele dagen geleden officieel gepresenteerd en mag zich dus direct laten zien aan Van Nistelrooij. De Argentijn, die transfervrij werd overgenomen van OGC Nice, krijgt de voorkeur boven Joël Drommel, die op de bank zit. Ki-Jana Hoever en Boy Waterman, de andere aanwinsten die al binnen zijn, volgen momenteel een individueel programma en zitten niet bij de selectie.

PSV is verder nog zonder onder meer zijn sterspelers Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo, die na interlandverplichtingen langer vakantie kregen. André Ramalho, Olivier Boscagli, Carlos Vinícius, Mauro Júnior, en Phillipp Mwene ontbreken door blessures.

Basisopstelling PSV: Benítez; Oppegard, Luckassen, Obispo, Max; Van Ginkel, Saibari, Veerman; Madueke, Vertessen, Bakayoko

Opstelling PSV na rust: Drommel; Sambo, Seelt, Vos, Jansen; Doudah, Tielemans, Ledezma; Sealy, Colyn, Antonisse