Lorenzo Ebecilio is op proef in de Eredivisie: ‘We moesten hem even googelen’

Zaterdag, 25 juni 2022 om 14:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:00

Lorenzo Ebecilio hoopt deze voorbereiding een contract te verdienen bij FC Emmen. De dertigjarige aanvaller wil na anderhalf jaar van mentale problemen en nauwelijks wedstrijden de draad weer oppakken in de gepromoveerde ploeg van Dick Lukkien. "Ik zag dat hij dertig wedstrijden ervaring in de Champions League heeft. Nou, dan kunnen we het altijd proberen", aldus de trainer van Emmen in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

Ebecilio is het bekendst van zijn tijd bij Ajax, waar hij in 2010 debuteerde in het profvoetbal. Na twee kampioenschappen op rij onder Frank de Boer begon de linkervleugelspits aan een nomadebestaan als profvoetballer. De reis voerde hem langs veelal korte avonturen bij Metallurg Donetsk (Oekraïne), FK Qabala (Azerbeidzjan), Mordovia Saransk (Rusland), Anzhi Makhachkala (Rusland), APOEL (Cyprus), Rode Ster Belgrado (Servië) en Júbilo Iwata (Japan).

Lukkien was niet helemaal op de hoogte van de carrière van Ebecilio, toen de voormalig Ajacied onlangs in Emmen aanklopte met het verzoek om mee te mogen trainen. "Ik heb hem eerst maar eens even gegoogeld toen. Even gekeken waar hij nu echt allemaal gevoetbald heeft", vertelt Lukkien. "Ik was hem een beetje uit het oog verloren toen hij naar Oekraïne (in 2013, red.) ging. Dertig wedstrijden in de Champions League, zag ik. Nou, dan kunnen we het altijd proberen. Zo staan we erin. Hij moet nog wat fitter worden, dat is duidelijk, al is hij redelijk fit."

Ebecilio speelde al tweeënhalf jaar geen officiële wedstrijd meer. Begin 2020 nam de aanvaller vanwege zware mentale problemen na slechts een handvol wedstrijden afscheid uit Japan, waarna zijn voetballoopbaan tijdelijk stil kwam te liggen. "Ik ben heel lang depressief geweest", zei Ebecilio onlangs tegen Voetbal International. "Ik kwam maar niet uit het zwarte gat." De vleugelaanvaller raakte behoorlijk uit vorm. "Ik woog bijna honderd kilo. Het eten gaf me een lekker gevoel. Ik deed andere dingen om me gelukkig te voelen." Inmiddels zijn de overtollige kilo's er weer afgetraind, zo bewijst Ebecilio zelf met een post op Instagram.

Begin dit kalenderjaar dook Ebecilio even op bij Achyronas Liopetriou, uitkomend op het tweede niveau van Cyprus. Het werd een nieuw kortstondig en weinig succesvol avontuur, maar Ebecilio lijkt vastberaden om deze zomer na bijna tien jaar afwezigheid zijn rentree te maken in de Eredivisie. "Ik heb nog steeds veel pit in me en denk echt dat ik bij Emmen wel iets kan betekenen. Nee, ik had tien jaar geleden ook niet gedacht hier ooit te zullen spelen. Maar soms lopen zaken zo."