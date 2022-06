PSV hoopt op stunt met Xavi Simons als opvolger van Mario Götze

PSV bekijkt de mogelijkheden om Xavi Simons binnen te halen, weet het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige aanvallende middenvelder heeft zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain nog altijd niet verlengd en is over zes dagen transfervrij. Simons kan in Eindhoven de opvolger worden van Mario Götze, die verkocht is aan Eintracht Frankfurt.

Het regionale dagblad voegt toe dat de kans op het binnenhalen van Simons klein is. De frêle nummer 10 kwam het afgelopen halfjaar tot de nodige speelminuten bij Paris Saint-Germain en staat volgens GOAL en Fabrizio Romano op het punt om bij te tekenen. Na die berichtgeving eind mei bleef het echter stil rond Simons, die zijn handtekening dus nog altijd niet gezet heeft in het Parc des Princes.

Mocht Simons daadwerkelijk vertrekken bij PSG, dan zijn er meerdere kapers op de kust voor het toptalent. Foot Mercato maakte medio april al melding van de interesse van Bayer Leverkusen in Simons, terwijl ook Barcelona nadrukkelijk in verband wordt gebracht met zijn voormalig jeugdproduct. Romano gaf onlangs aan dat drie clubs navraag hebben gedaan bij het management van Simons.

Simons werd in 2019 door PSG op zijn zestienjarige leeftijd weggekaapt uit de jeugdafdeling van Barcelona, waar hij negen jaar had doorgebracht. Dat leverde Simons volgens Franse media een salaris van één miljoen euro bruto per jaar op, een ongekend bedrag voor een zestienjarige. Op 6 augustus 2020 maakte hij zijn debuut voor PSG en inmiddels staat hij in totaal op elf optredens. Met name het laatste halfjaar kreeg de jongeling regelmatig speelminuten van Mauricio Pochettino.

Bij PSV zou de Nederlands-Spaanse middenvelder worden binnengehaald als opvolger van Götze. De Duitser maakte gebruik van zijn ontsnappingsclausule en vertrok voor vier miljoen euro naar Eintracht Frankfurt. PSV is bedrijvig op de transfermarkt en haalde met Walter Benítez (OGC Nice) en de gehuurde Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) al een doelman en rechtsback binnen. Bovendien werd de 38-jarige Boy Waterman voor de breedte aan het keepersbestand toegevoegd. PSV staat op het punt om Savinho te huren van de City Football Group en hoopt nog altijd Luuk de Jong weg te halen bij Sevilla.