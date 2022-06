‘Feyenoord onderhandelt in Engeland over opvolger van Reiss Nelson’

Zaterdag, 25 juni 2022 om 12:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:48

Feyenoord is opnieuw van plan om een vleugelspits uit het Engelse voetbal te huren, zo meldt het Griekse Sporttime. De Rotterdammers onderhandelen naar verluidt met Norwich City over de tijdelijke komst van Christos Tzolis, die vorig jaar nog voor minimaal negen miljoen euro werd binnengehaald. The Athletic voegt zaterdagmiddag toe dat Club Brugge de beste papieren heeft om Tzolis in te lijven.

De dertienvoudig Grieks international moet in De Kuip de opvolger worden van Reiss Nelson, die na een huurperiode bij Feyenoord terug is bij Arsenal. De Rotterdammers zijn volgens Sporttime bereid om tachtig procent van het salaris van Tzolis over te nemen. De twintigjarige vleugelspits werd vorig jaar met grote verwachtingen naar Carrow Road gehaald, maar bleek niet opgewassen tegen het geweld van de Premier League. Slechts drie keer stond hij in de basis en elf keer viel hij in, zonder doelpunten of assists tot gevolg.

Norwich wil Tzolis het liefst definitief te verkopen, maar vraagt daarvoor tien miljoen euro, een bedrag dat voor Feyenoord niet op te hoesten is. The Canaries, die degradeerden uit de Premier League, weten dat het Griekse talent met een sterke huurperiode snel in marktwaarde zal stijgen en zijn daarom ook bereid om mee te denken met een tijdelijk vertrek.

Feyenoord moet vrezen dat Tzolis een andere bestemming kiest, want met Club Brugge en Borussia Mönchengladbach zijn er ook twee veel kapitaalkrachtigere clubs in de race. Met name de kampioen van België is serieus over de komst van de jonge aanvaller, die de pijn van het eventuele vertrek van sterspelers Noa Lang en Charles De Ketelaere moet verzachten.