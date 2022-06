Bournemouth grapt met aantrekken van ‘Fabrizio Romano’: ‘Here we go’

Zaterdag, 25 juni 2022 om 11:53 • Laatste update: 11:56

Bournemouth maakt zaterdag op Twitter melding van zijn nieuwste versterking 'Fabrizio Romano'. De club uit de Championship trekt in werkelijkheid de transfervrije middenvelder Joe Rothwell aan, wiens gezicht opvallend veel gelijkenissen vertoont met dat van de vermaarde transferspecialist. Romano zelf kan er wel om lachen. "Nooit samen gezien in dezelfde kamer: here we go, official and confirmed", grapt de Italiaan op Twitter in reactie op de tweet van Bournemouth.