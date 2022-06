Schmidt moet (voorlopig) mislukt toptalent van Real Madrid uit slop trekken

Roger Schmidt krijgt bij Benfica dit seizoen de beschikking over Reinier, zo meldt Marca. De Portugese topclub is op dit moment een huurovereenkomst met Real Madrid aan het afronden. De Koninklijke heeft nog altijd vertrouwen in de twintigjarige middenvelder, die het voorlopig nog niet kon waarmaken op het hoogste niveau, en weigert dan ook een optie tot koop toe te zeggen.

De transferpolitiek van Real Madrid is al jaren voor een deel gericht op het binnenhalen van Braziliaanse toptalenten. Nadat Vinícius Júnior en Rodrygo in de zomer van 2019 al voor veel geld overkwamen, maakten de Madrilenen een half jaar later rond de dertig miljoen euro over aan Flamengo voor Reinier. Real Madrid liet Reinier in zijn eerste seizoen wennen in het tweede elftal Castilla. Volgens Marca maakte de middenvelder daar indruk, totdat de coronapandemie na enkele maanden roet in het eten gooide. Daarmee kwam het voetbal, en dus ook de ontwikkeling van de jonge Braziliaan, stil te liggen.

Real besloot vorig jaar om Reinier op huurbasis weg te sturen naar Borussia Dortmund, een club die bekendstaat om de ontwikkeling van jonge talenten. Het tijdelijke verblijf van Reinier in Duitsland werd met slechts twee basisplaatsen en achttien invalbeurten echter een totale deceptie. De jongeling krijgt van Real nu de kans om in een meer vertrouwde omgeving bij Benfica, in een land waar zijn moedertaal gesproken wordt, alsnog volledig tot wasdom te komen. Real onderhoudt een uitstekende relatie met de Portugese grootmacht en liet tijdens de onderhandelingen alvast de naam Henrique Araújo vallen. De twintigjarige spits staat op het punt van doorbreken bij Benfica en wordt nauw in de gaten gehouden door Real.

Voor Schmidt is Reinier al de zesde zomerse aanwinst, nadat onlangs ook de komst van Enzo Fernández, een 21-jarige middenvelder van River Plate, voor ongeveer tien miljoen euro werd afgerond. Ook David Neres (Shakhtar Donetsk), Alexander Bah (Slavia Praag), Petar Musa (Boavista) en Mihailo Ristic (Montpellier) werden ingelijfd. Daartegenover staat het vertrek van sterspeler Darwin Núñez (voor minimaal 75 miljoen euro naar Liverpool) en Éverton (Flamengo).