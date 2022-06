Ihattaren meldt zich met indrukwekkend fysiek: ‘En de klasse druipt ervanaf’

Vrijdag, 24 juni 2022 om 23:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:12

Mohamed Ihattaren heeft zijn vakantie gebruikt om voor zichzelf door te trainen. De twintigjarige aanvallende middenvelder is volgens zijn nieuwe trainer Alfred Schreuder vastberaden om komend seizoen definitief door te breken bij Ajax. Het toptalent krijgt daarvoor alle ruimte van de oefenmeester. "Ik vind Ihattaren een ontzettend mooi project en het is duidelijk waarom Ajax hem destijds heeft gehaald", zegt Schreuder in gesprek met diverse media.

Ajax huurt Ihattaren momenteel nog van Juventus, maar zal vermoedelijk op korte termijn de optie tot koop van twee miljoen euro lichten. De aanvallende middenvelder lijkt na een klein half jaar optrainen volledig klaar voor het grote werk. "Uit alle testen die Ihatteren tot dusver heeft gedaan, blijkt dat hij heel fit is en zo ziet hij er ook uit", aldus Schreuder. "Dat is hartstikke goed. Ik kende Mo nog niet, maar tijdens zijn vakantie heb ik hem wel gebeld, omdat hij in samenspraak met Ajax heel hard heeft doorgetraind. De club is leidend in zijn fysieke programma."

Schreuder zal er alles aan doen om het verblijf van Ihattaren bij Ajax tot een succes te maken, maar benadrukt dat het vooral van de jongeling zelf zal moeten komen. "Mo straalt vanaf dag één uit dat hij heel graag wil", zegt de coach. "Ik wil er zo neutraal mogelijk in zitten, de dingen ervaren hoe ze zijn. Wat andere mensen vinden, is voor mij onbelangrijk. Ik vind Ihattaren een ontzettend mooi project en het is duidelijk waarom Ajax hem destijds heeft gehaald."

"In het telefoongesprek heb ik Mo meegegeven dat hij vertrouwen in zichzelf moet hebben. De voetbalwereld is een hectische wereld, waarin iedereen iets van je wil. Ik heb hem gezegd zijn eigen weg te gaan en bij me te komen als hij ergens hulp bij nodig heeft. Hij is een extreem talent, was op jonge leeftijd al zó goed en brak door bij PSV. De opdracht is nu zijn eigen gevoel te volgen en ook ’nee’ te zeggen tegen de vele mensen die iets van hem willen. Als hij er met mij over wil praten, kan dat altijd. De klasse druipt ervanaf."

Ihattaren kwam afgelopen seizoen slechts tot één kort optreden in Ajax 1, maar zal nu vanaf de voorbereiding volledig meedraaien. "Topfit word je pas als je veel gaat spelen", benadrukt Schreuder. "Hij is nu fit en gaat de voorbereiding in, waarin hij minuten moet gaan maken, want hij heeft lang niet gespeeld. Maanden op niveau spelen en fit blijven, vraagt een routine in zijn leven en dat is voor Mo een heel mooie uitdaging. Hij zit in kleedkamer 1. Dus dat is voor hem al een mooie stap."