Schreuder ziet verschil in werkwijze met Ten Hag: ‘Bij Erik duurde dat lang’

Vrijdag, 24 juni 2022 om 21:30 • Laatste update: 21:41

Alfred Schreuder is vrijdag in alle kalmte begonnen aan zijn dienstverband als hoofdtrainer van Ajax. De oud-middenvelder is vastberaden om de ervaringen die hij opdeed als assistent van Erik ten Hag en Ronald Koeman te gebruiken om succesvol te worden in Amsterdam. "Ik heb van Koeman geleerd hoe je onder de allerhoogste druk altijd rustig blijft. Dat vond ik extreem knap", zegt Schreuder in een uitgebreid interview met de Nederlandse schrijvende media.

Schreuder bouwt al meer dan een decennium aan zijn loopbaan als coach en voelt zich volledig klaar voor Ajax. "Je hoort oudere trainers vaak zeggen dat het een ervaringsvak is, maar dat is ook echt zo", aldus de geboren Barnevelder. "Je moet ook dingen los kunnen laten, omdat je weet dat er goede mensen aan boord zijn. Dat heb ik gemerkt bij Club Brugge, maar ik heb het met name gezien en geleerd van Ronald Koeman bij Barcelona. Daar durfde hij bepaalde dingen los te laten en dan zei hij ook tegen mij: 'Op sommige dingen heb je toch geen invloed.'"

Samen met Koeman hield Schreuder het iets meer dan een jaar vol bij Barcelona. Daarvoor al had de oud-middenvelder van Feyenoord en NAC Breda een seizoen (het succesjaar 2018/19) meegelopen als assistent van Ten Hag bij Ajax. Drie jaar later werd hij diens opvolger in Amsterdam. "Er ligt hier bij Ajax een goede structuur en manier van werken", weet Schreuder. "De grote lijn van de afgelopen vierenhalf jaar willen we doortrekken, maar ik leg misschien andere accenten dan Erik ten Hag. Dat is logisch, en als trainer moet je daarin ook doen waar jij je prettig bij voelt."

Schreuder kent de verschillen tussen zijn eigen werkwijze en die van zijn voorganger. "Ik ben bijvoorbeeld gewend om in het begin lange besprekingen te houden over mijn gewenste manier van spelen. Maar op het moment dat het loopt, zullen mijn besprekingen korter zijn. Bij Erik duurden alle besprekingen lang, en dat doen meer trainers. Dat is niet goed of slecht, het past bij de trainer. Bij mij kan dat anders."

Een term die vaak valt bij het aanstellen van een nieuwe voetbalcoach is 'het instapmoment'. Gezien de successen van Ten Hag lijkt de aanstelling voor Schreuder niet op het meest gunstige moment te komen. "Je kunt op verschillende manieren naar mijn instapmoment als trainer van Ajax kijken, maar ik sta er altijd positief in en kijk naar wat ik wel heb. En dat is bij Ajax extreem veel. De club is gezond, de selectie is sterk en er loopt veel talent. Dus er zijn ook heel veel mogelijkheden." Schreuder kende dan ook geen twijfel om bij Ajax te tekenen. "Als je als Nederlandse trainer de kans krijgt om bij Ajax hoofdtrainer te worden, dan word je daar toch heel blij van. Ik zie ook volop mogelijkheden, voor de club maar ook voor mezelf."