Botman heeft toptransfer van 40 miljoen te pakken; Ajax casht behoorlijk mee

Vrijdag, 24 juni 2022 om 19:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Sven Botman gaat vanaf deze zomer leiding geven aan de defensie van Newcastle United, zo meldt De Telegraaf in navolging van berichtgeving van Fabrizio Romano. Lille OSC laat de 22-jarige centrumverdediger voor een bedrag van 38 miljoen euro plus 2 miljoen euro aan bonussen naar de steenrijke Engelse club, die daarmee AC Milan weet af te troeven. Ajax bedong in 2020 een doorverkooppercentage van tien procent en casht zodoende nogmaals 2,9 miljoen euro (na de aanvankelijke transfersom van 9 miljoen euro).

Lille telde in de zomer van 2020 acht miljoen euro neer om Botman los te weken bij Ajax, nadat hij een jaar op huurbasis voor sc Heerenveen had gespeeld. De linksbenige mandekker speelde sindsdien 79 wedstrijden voor les Dogues, met wie hij in het seizoen 2020/21 kampioen van Frankrijk werd en afgelopen jaargang in de Champions League speelde. Aanvankelijk lag AC Milan voorop in de strijd om de handtekening van Botman, die zich de afgelopen weken alsnog liet overtuigen door het verhaal van Newcastle.

In de som van 37 miljoen euro zit ook een klein deel aan eventuele bonussen besloten. Botman, twaalfvoudig Jong Oranje-international, wordt daarmee een van de duurste aankopen ooit van the Magpies, die vorig jaar in handen vielen van een puissant rijk Saudi-Arabisch consortium onder leiding van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

Even dreigde Newcastle United dit seizoen te degraderen uit de Premier League, maar in januari trokken de Saudische bewindvoerders al de portemonnee om dat te voorkomen. De toen net aangestelde Eddie Howe verwelkomde onder meer Bruno Guimarães (voor 40 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon), Chris Wood (30 miljoen euro van Burnley) en Kieran Trippier (15 miljoen euro van Atlético Madrid) en behaalde met het compleet vernieuwde elftal uiteindelijk een verdienstelijke elfde plaats in de Premier League.