Wayne Rooney kan malaise niet meer aanzien en vertrekt bij Derby County

Vrijdag, 24 juni 2022 om 19:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:48

Wayne Rooney neemt op eigen verzoek afscheid van Derby County, zo maken the Rams bekend via de officiële kanalen. De 36-jarige oud-aanvaller stond nog een jaar onder contract als manager van de club, maar ziet het niet zitten om mee af te dalen naar de League One. "Vandaag heb ik een ontmoeting gehad met de beheerders om hen te informeren over mijn beslissing dat het tijd was om de club te verlaten", aldus Rooney op de clubwebsite.

Derby zit in financieel noodweer en kreeg daarom afgelopen seizoen liefst 21 punten aftrek. Rooney slaagde er bijna in om ondanks die gigantische tegenslag met the Rams in de Championship te blijven, maar degradeerde uiteindelijk alsnog. Volgend seizoen komt Derby dus uit op het derde niveau. De club wilde dolgraag verder met Rooney, maar de 120-voudig Engels international gooit de handdoek in de ring.

"Eerlijk gezegd heeft Derby enorm zijn best gedaan om mijn beslissing te veranderen, maar ik was vastbesloten", aldus Rooney. "Persoonlijk vind ik dat de club nu moet worden geleid door iemand met frisse energie en niet beïnvloed door de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar. Ik zal mijn tijd bij Derby met grote trots en genegenheid herinneren en wil mijn staf, spelers en natuurlijk de fans bedanken voor hun ongelooflijke steun."

Derby is dringend op zoek naar een nieuwe clubeigenaar, maar die is nog altijd niet gevonden. "Ik weet dat er nog steeds geïnteresseerden zijn die Derby County willen overnemen", vervolgt Rooney. "Tegen hen zeg ik: Derby is een geweldige club met een geweldige geschiedenis en geweldige fans. Ik wens de club het allerbeste voor de toekomst." Rooney kwam in 2019 als speler bij Derby terecht en werd in het seizoen 2020/21 speler/trainer op moment dat Philip Cocu werd ontslagen. Afgelopen voetbaljaargang was Rooney alleen nog in die laatste rol actief.