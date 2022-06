Manchester City geeft nog eens 52 miljoen euro uit binnen eigen competitie

Vrijdag, 24 juni 2022 om 18:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:10

Manchester City gaat Kalvin Phillips inlijven, zo meldt The Athletic. De ploeg van manager Josep Guardiola heeft een akkoord bereikt met Leeds United over de overgang van de 26-jarige controlerende middenvelder. The Citizens betalen in eerste instantie 49 miljoen euro, een bedrag waar nog drie miljoen euro bovenop kan komen aan bonussen. Phillips is inmiddels ook persoonlijk akkoord met zijn nieuwe club, waardoor niets een overgang meer in de weg staat.

Met Phillips haalt City zijn belangrijkste overgebleven doelwit binnen, nadat eerder al Erling Braut Haaland voor de spitspositie werd aangetrokken. Na het overmaken van 75 miljoen euro aan Borussia Dortmund voor laatstgenoemde stortte City zich vol overgave op de onderhandelingen met Leeds United, weet The Athletic. Phillips, die vanuit de academie van Leeds doorbrak en naar nieuwe hoogten steeg onder zijn voormalige manager Marcelo Bielsa, heeft nog een contract voor twee jaar op Elland Road. Hij speelde liefst 233 wedstrijden (13 goals en 13 assists) voor de club).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Phillips is de overstap naar City logischerwijs om van te dromen. De verdedigende middenvelder verruilt zo de nummer zeventien van het afgelopen seizoen voor de landskampioen van de laatste twee jaar. Phillips haalde vorig jaar als basisspeler van het nationale elftal van Engeland de finale van het EK, die na penalty's verloren ging aan Italië. Phillips maakt zich nu op voor zijn debuut in de Champions League.

Leeds trok met Marc Roca van Bayern München deze zomer al een middenvelder aan, maar is daarmee nog niet klaar op de transfermarkt. Het vertrek van Phillips moet opgevangen worden door een andere 'bewezen speler op die positie'. Ondertussen houdt Leeds ook rekening met het vertrek van steraanvaller Raphinha, die voor niet minder dan 75 miljoen euro mag vertrekken. Barcelona, Arsenal, Tottenham Hotspur en Chelsea azen op de Braziliaan. Mocht Raphinha gaan, dan richt de club zich mogelijk op Cody Gakpo (PSV) of Charles De Ketelaere (Club Brugge), zo meldde Fabrizio Romano onlangs.