FC Groningen kan gigantisch cashen voor Strand Larsen maar twijfelt

Vrijdag, 24 juni 2022 om 18:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:53

FC Groningen krijgt de mogelijkheid om een flinke smak geld te verdienen aan Jörgen Strand Larsen, zo meldt Voetbal International. Bologna bracht al een eerste bod uit op de 22-jarige centrumspits en nu hebben ook Besiktas en RC Strasbourg zich gemeld met concrete interesse voor de Noor. Groningen wordt daarmee voor een dilemma gesteld, weet het weekblad.

De uitmuntende prestaties van Strand Larsen afgelopen voetbaljaargang zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Het tweede seizoen in Groningen van de 1,93 meter lange aanvaller kan met 14 goals en 2 assists in 32 Eredivisie-duels worden betiteld als het jaar van zijn grote doorbraak in Nederland. De Trots van het Noorden haalde Strand Larsen twee jaar geleden voor ongeveer een miljoen euro weg bij het Noorse Sarpsborg en kan nu een veelvoud daarvan verdienen.

De vraag is echter of Groningen deze zomer al zal cashen voor zijn belangrijkste aanvaller. De onlangs aangestelde Frank Wormuth weet dat zijn ploeg met Strand Larsen daarin veel makkelijker tot scoren komt. De enkelvoudig Noors international ligt bovendien nog jarenlang vast (tot medio 2024, met daarbij een cluboptie voor nog een jaar), waardoor Groningen geen haast maakt met een mogelijke verkoop.

Groningen verkocht bovendien onlangs Bjorn Meijer voor liefst zes miljoen euro aan Club Brugge en verschafte zich daarmee de nodige financiële lucht. Waar de Eredivisie-club het liefst nog een jaar verder gaat met Strand Larsen, acht de boomlange aanvaller zichzelf rijp voor een stap hogerop. Een overgang naar Bologna ziet de Scandinaviër enorm zitten. Sydney van Hooijdonk, die door Bologna was verhuurd aan sc Heerenveen, zal in ieder geval niet in die transfer betrokken worden. "Dat zou ik nooit doen vanwege mijn gevoel bij Heerenveen", aldus Van Hooijdonk tegenover Voetbal International. De Friezen proberen de spits overigens opnieuw te huren van Bologna.