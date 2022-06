‘Zahavi laat hart spreken na vertrek bij PSV en kiest toch niet voor Botafogo’

Vrijdag, 24 juni 2022 om 18:05 • Wessel Antes • Laatste update: 18:11

Eran Zahavi speelt komend seizoen niet voor het Braziliaanse Botafogo, maar gaat in zijn thuisland voetballen voor Maccabi Tel Aviv. Dit terwijl het Braziliaanse LANCE woensdag nog een naderend akkoord meldde tussen de 34-jarige aanvaller en Botafogo. Zahavi speelde tussen 2013 en 2016 al voor Maccabi en vertrok deze zomer transfervrij bij PSV.

Gedurende zijn eerste dienstverband bij Maccabi ontpopte de aanvaller zich tot een ware doelpuntenmachine. In 157 wedstrijden wist Zahavi 122 keer te scoren. Met de club werd hij drie keer landskampioen. Daarnaast won hij twee nationale bekers. Individueel viel hij ook in de prijzen. In deze succesvolle jaren werd hij drie keer topscorer van Israël. Ook werd de goaltjesdief tweemaal verkozen tot Israëlisch speler van het jaar. Zahavi keert dus terug als een ware clublegende.

Volgens het Israëlisch medium Sport5 is Zahavi direct de best betaalde speler bij Maccabi. De spits zal op jaarbasis 1,2 miljoen euro bij elkaar gaan voetballen. Dit bedrag is exclusief eventuele bonussen. Zahavi neemt dit stokje over van zijn nieuwe teamgenoot Brandley Kuwas. De ex-aanvaller van Heracles Almelo staat voor een half miljoen euro per jaar op de loonlijst bij Maccabi.

Zahavi ruilde in de zomer van 2020 Guangzhou City transfervrij in voor een avontuur bij PSV. De aanvalsleider speelde twee seizoenen voor de Eindhovenaren. Afgelopen jaargang pakte hij met de club de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Zahavi speelde 50 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij 22 keer wist te scoren. Zijn tijd bij PSV werd overschaduwd door een brute overval op zijn gezin, terwijl de zeventigvoudig Israëlisch international zich aan het voorbereiden was op een uitwedstrijd met zijn club. Daarna werd de familie Zahavi ook nog slachtoffer van inbraak.