Zian Flemming voltooit transfer als duurste speler ooit van Fortuna Sittard

Vrijdag, 24 juni 2022 om 17:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:11

Zian Flemming vertrekt voor een recordsom bij Fortuna Sittard, zo meldt De Limburger en wordt door andere media bevestigd. De 23-jarige aanvaller gaat in Engeland aan de slag bij Millwall, dat liefst 2,9 miljoen euro neertelt voor zijn diensten. Daarmee verbreekt Flemming vermoedelijk het Sittardse transferrecord van Mark van Bommel, die Fortuna in 1999 naar verluidt 2,7 miljoen euro opleverde met zijn overstap naar PSV.

Fortuna verzette zich in januari nog succesvol tegen de pogingen van Millwall om Flemming in te lijven, maar gaat nu dus alsnog overstag. De aanvaller had met zijn vele doelpunten in de eindfase van het seizoen een cruciale rol in de handhaving die de ploeg van Sjors Ultee met alle moeite van de wereld bewerkstelligde. Flemming scoorde zes keer in zijn laatste zeven optredens namens Fortuna en eindigt in totaal op 25 goals en 11 assists in 62 duels voor de club.

Bij Millwall komt Flemming terecht in de middenmoot van de Championship. The Lions eindigden de laatste drie seizoenen respectievelijk achtste, elfde en negende en kwamen daarmee telkens een punt of zes tot tien tekort om mee te mogen doen aan de play-offs om promotie naar de Premier League.

Flemming werd dit kalenderjaar meermaals aan Feyenoord gelinkt en zei in februari een binnenlandse overstap te overwegen. “Als ik in Nederland nu Feyenoord en AZ ziet en je mag op de positie spelen waar nu Guus Til en Dani de Wit spelen, dan is het voor mijn gevoel gewoon prijsschieten”, reageerde Flemming bij ESPN. “Je hebt zoveel aanvallen in de box en krijgt zoveel kansen. Ik denk dat de manier van spelen me ook zou liggen. Het is lastig om te zeggen of het realistisch is, ik denk dat het zou kunnen.”