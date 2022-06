Maarten Stekelenburg is ook na zijn 40ste verjaardag doelman van Ajax

Vrijdag, 24 juni 2022 om 17:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:36

Maarten Stekelenburg gaat langer door bij Ajax. De Amsterdamse club maakt vrijdag namelijk wereldkundig dat de 39-jarige doelman zijn aflopende contract in de Johan Cruijff ArenA met een seizoen heeft verlengd. Voetbal International wist afgelopen week al te melden dat Ajax Stekelenburg voor de club wilde behouden en deze vrijdag hebben beide partijen dus handtekeningen gezet onder de nieuwe verbintenis.

Stekelenburg, die vrijdag zijn eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen afwerkte, keerde in 2020 terug bij Ajax, na enkele omzwervingen in het buitenland. De doelman die in september zijn veertigste verjaardag viert stond tussen 2002 en 2011 ook al onder contract in Amsterdam. Aan het einde van afgelopen seizoen gaf toenmalig trainer Erik ten hag de voorkeur aan Stekelenburg, die de inmiddels vertrokken André Onana verving. De routinier stond onder de lat in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (2-1 nederlaag) en in het kampioensduel met sc Heerenveen (5-0).

39 years old and still going strong ??? Maarten Stekelenburg +?? — AFC Ajax (@AFCAjax) June 24, 2022

Stekelenburg staat inmiddels op 311 wedstrijden voor Ajax in alle competities. De boomlange doelman veroverde vijf landstitels, viermaal de TOTO KNVB Beker en vier keer de Johan Cruijff Schaal. Stekelenburg stond in zijn lange loopbaan verder onder contract bij AS Monaco, Fulham, Southampton, Everton en AS Roma. Het is nog niet bekend of de nieuwe hoofdtrainer Alfred Schreuder met hem als eerste keeper aan het nieuwe seizoen begint.

De strijd onder de lat in Amsterdam lijkt op het punt van ontbranden te staan, want ook Remko Pasveer zinspeelt na een ijzersterk eerste seizoen op een basisplaats bij de landskampioen. Concurrent Jay Gorter heeft eveneens een jaar kunnen wennen in Amsterdam en zal ook een serieuze gooi doen naar de titel eerste doelman onder Schreuder in het aankomende seizoen.

Stekelenburg werd vorig jaar februari na de dopingschorsing van André Onana de eerste doelman van Ajax. Hij begon ook met die status aan het afgelopen seizoen, maar moest eind augustus afhaken met een zware heupblessure. De 38-jarige Pasveer nam het vervolgens zeer verdienstelijk over van de geblesseerde 63-voudig international, maar moest zelf zijn plek in februari van dit jaar afstaan door een gebroken vinger. Nu beide routiniers volledig fit aan de voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang beginnen, zullen ze alles uit de kast halen om de nieuwe coach Schreuder te overtuigen van hun kwaliteiten. Gorter speelde na zijn komst vorig jaar vanaf Go Ahead Eagles pas twee keer voor Ajax 1 en lijkt op voorhand het minst kansrijk van de drie.