Ex-Ajacied zet handtekening bij tweede club in vrij opmerkelijke transferweek

Vrijdag, 24 juni 2022 om 17:25 • Wessel Antes • Laatste update: 17:25

Dominik Kotarski gaat toch niet aan de slag bij HNK Gorica, maar vertrekt in plaats daarvan naar PAOK Saloniki. Vorige week vrijdag verkocht Ajax de keeper voor een miljoen euro aan de Kroatische club, die hem zonder enige speelminuten alweer voor het dubbele doorverkoopt aan het Griekse PAOK. Kotarski bevestigt zijn transfer zelf aan een Griekse journalist op het vliegveld van Thessaloniki.

De 22-jarige Kroaat geeft in de video aan erg uit te kijken naar zijn nieuwe avontuur. ‘’Ik ben heel ambitieus en wil hier prijzen pakken. Dat kan bij PAOK. Een van de belangrijkste redenen om naar deze club te komen zijn de mensen hier. PAOK heeft de grootste supportersschare in Griekenland. Het is een prachtige uitdaging voor me.”

Toen Kotarski een week geleden tot 2024 tekende in Gorica, ging de lokale media er al vanuit dat er sprake was van een doorverkoop. Hij speelde namelijk al een seizoen op huurbasis voor Gorica en deed het prima. In 24 competitiewedstrijden hield Kotarski 7 keer de nul en werd hij 31 keer gepasseerd. Gorica eindigde op de zesde plek in de Kroatische competitie.

Journalist Gianluca Di Marzio meldt dat Gorica aan de hand van bonussen zelfs drie miljoen voor Kotarski kan krijgen. Ajax had met dit bedrag de transfersom van de Kroaat er uit kunnen halen, maar maakt nu een verlies van een miljoen euro op de keeper. Kotarski kwam in januari 2018 voor twee miljoen van Dinamo Zagreb naar Ajax toe. Hij kwam nooit tot een debuut in de hoofdmacht, maar speelde wel zestig duels in de Eerste Divisie voor Jong Ajax.