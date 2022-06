Wieffer geeft eerlijk toe: ‘Had zelf nog geen topclub verwacht’

Vrijdag, 24 juni 2022 om 16:38 • Wessel Antes • Laatste update: 17:20

Mats Wieffer heeft zijn eerste interview als Feyenoorder erop zitten. In een video op het YouTube-kanaal van de club wordt de tweede zomeraanwinst voorgesteld aan het Legioen. “Zo’n overstap naar een top drie-club in Nederland had ik zelf nooit voor mogelijk houden,” aldus Wieffer, die voor een bescheiden transfersom overkomt van stadgenoot Excelsior.

Wieffer heeft zich de afgelopen twee jaar flink kunnen ontwikkelen op het middenveld van Excelsior. “Ik was nu wel toe aan een stap omhoog. Maar als ik heel eerlijk ben had ik niet verwacht dat er zo’n grote stap in zat. Daarom heb ik er niet lang over na hoeven te denken. Het is aan mij om te laten zien dat ik het niveau van Feyenoord aankan.”

?? Mats Wieffer hoefde niet lang na te denken toen @Feyenoord bij hem aanklopte. "Zelf nooit gedacht dat dat mogelijk was" pic.twitter.com/drdfCfNYTb — ESPN NL (@ESPNnl) June 24, 2022

De 22-jarige middenvelder omschrijft zichzelf als een beweeglijke speler. Hoewel hij ook achterin uit de voeten kan, speelt Wieffer het liefst als dynamische middenvelder. “Ik ben een box-to-box speler die veel meters maakt. Ik probeer altijd vooruit te spelen en denk dat ik over het algemeen vrij allround ben. In de jeugd van FC Twente speelde ik af en toe centraal achterin, maar een plek op het middenveld heeft zeker mijn voorkeur. ”

Wieffer is maandag direct aanwezig bij de eerste training van Feyenoord. Daar treft hij niet alleen Marouan Azarkan (afgelopen seizoen verhuurd aan Excelsior) als oude bekende. Ook Marino Pusic, de assistent van Arne Slot, is een bekend gezicht voor de nieuweling. Onder Pusic debuteerde hij in het profvoetbal bij Twente. “Hij heeft mij destijds in Enschede bij het eerste gehaald. Ik ben hem zeer dankbaar daarvoor. Ik ben benieuwd of hij mij nog herkent”, zegt Wieffer lachend.