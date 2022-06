‘Van Bommel wil doorpakken op transfermarkt en doet mogelijk oude club pijn’

Vrijdag, 24 juni 2022 om 15:46 • Wessel Antes • Laatste update: 15:46

Royal Antwerp richt zich na het binnenhalen van Vincent Janssen op de komst van Christopher Scott. Het contract van de twintigjarige aanvallende middenvelder loopt deze zomer af bij Bayern München. Zodoende hoopt sportief directeur Marc Overmars de oude club van hoofdtrainer Mark van Bommel te 'beroven' van een talent. Bayern probeert volgens BILD namelijk nog steeds te verlengen met Scott.

Bayern heeft al meerdere pogingen gedaan om Scott langer aan zich te binden. Volgens de Duitse krant kan hij in München een nieuw contract voor maar liefst drie jaar tekenen. Ook heeft Antwerp concurrentie van onder andere Celtic en Fortuna Düsseldorf voor de handtekening van de Duitse jeugdinternational. Toch zou een Belgisch avontuur in de havenstad Scotts voorkeur hebben. In Duitsland wordt hij gezien als een groot talent. In het seizoen 2020/21 debuteerde hij onder Hansi Flick in de hoofdmacht van Bayern.

Scott speelt nog niet lang voor Bayern. Begin 2020 kwam hij over van Bayer Leverkusen. In zijn eerste maanden maakte hij direct indruk, waardoor hij al snel werd overgeheveld van de Onder 19 naar het beloftenelftal. Onder Flick leek hij een potentiële basisspeler voor het eerste elftal, maar na de komst van Julian Nagelsmann verdween Scott uit beeld. De concurrentie van Thomas Müller en Jamal Musiala lijkt een definitieve doorbraak in München in de weg te zitten.

Wanneer Scott voor Antwerp kiest is hij de vierde zomerse aanwinst van de club. Vincent Janssen (CF Monterrey) is met zijn transfer van 5,5 miljoen nog altijd de duurste uitgave voor Overmars. Daarna volgt Anthony Valencia, die voor 1,5 miljoen overkwam van Independiente uit Ecuador. Verder werd de 22-jarige Visar Shala transfervrij overgenomen van het Belgische Olsa Brakel. Antwerp is erg ambitieus en wil komend seizoen hoge ogen gooien in de Belgische Pro League.