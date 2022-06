‘Champions League-player’ Van Gerwen grapt over verval Man United

Vrijdag, 24 juni 2022 om 14:44 • Rian Rosendaal

Michael van Gerwen reageert via Twitter gevat op een grappig bedoelde tweet van Paddy Power. In het cynische bericht wordt de topdarter tot de transfertargets van Manchester United genoemd, samen met onder meer landgenoten Frenkie de Jong, Jari Litmanen, Wesley Sneijder en DJ Tiësto. Dit alles vanwege de aanstelling van Erik ten Hag als nieuwe manager op Old Trafford. Van Gerwen, zelf een PSV-supporter, herinnert i>the Red Devils nog maar eens aan het teleurstellende afgelopen seizoen, dat eindigde op de zesde plaats, waardoor men aantreedt in de Europa League : "Ik ben een Champions League-speler, met minder neem ik geen genoegen", aldus Van Gerwen met een kwinkslag.