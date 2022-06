Schreuder onthult welke spelers moeten blijven: ‘Die willen we echt houden’

Alfred Schreuder heeft in een interview met ESPN laten weten dat hij Antony en Jurriën Timber terug bij Ajax verwacht na de vakantie. Beide spelers worden internationaal begeerd door topclubs, zoals door het Manchester United van Erik ten Hag. Timber en Antony zijn volgens Schreuder echter zo belangrijk voor de Amsterdammers, dat hij de clubleiding heeft laten weten dat hij ze beiden wil behouden. “Ik denk dat hij echt nog niet klaar is bij Ajax”, doelt de coach in het interview op Timber.

“Hopelijk is het geregeld”, lacht Schreuder over het aanblijven van onder andere Timber. “Deze jongen is volgens mij heel erg slim. Hij weet erg goed wat op dit moment het beste is voor zijn ontwikkeling. Ik denk dat hij nog niet klaar is bij Ajax. Zoals ik met hem gesproken heb, weet hij echt goed waar hij mee bezig is. Als je hem ook ziet spelen in het Nederlands elftal en bij Ajax. Daar word je gewoon vrolijk van’’, vertelt Schreuder over de begeerde Timber.

?? Alfred Schreuder grapt richting voorganger Erik ten Hag. "Erik weet dat hij geen spelers van Ajax moet kopen" — ESPN NL (@ESPNnl) June 24, 2022

Ook over Antony is Schreuder duidelijk geweest tegenover de clubleiding. “Het moge duidelijk zijn dat we die jongen willen houden. Hij heeft volgens mij nog een contract tot 2025, maar of hij verkocht mag worden voor de hoofdprijs daar ga ik niet over. Ik wil gewoon heel graag met hem werken. Dat weet Antony en dat weet de club ook. Maar uiteindelijk beslist de club over zijn vertrek, ik maak alleen de opstellingen.”

Op het middenveld verwacht Schreuder geen inkomende transfers meer deze zomer. “Ik denk dat we op het middenveld heel goed uit de voeten kunnen met de spelers die we nu hebben. Kenneth Taylor heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en we hebben ook Kudus, Berghuis en Klaassen nog die daar kunnen spelen. Wij blijven gewoon rustig en we weten wat we in huis hebben voor komend seizoen.”