Tweetal Ajax aast op meer speeltijd en onderzoekt buitenlandse interesse

Vrijdag, 24 juni 2022 om 09:51 • Yvo van Dorst • Laatste update: 09:57

Sean Klaiber en Perr Schuurs onderzoeken de mogelijkheden voor een eventuele transfer deze zomer. Beide Ajacieden zijn niet verzekerd van een basisplaats en azen op meer speeltijd. Volgens het Algemeen Dagblad is er vanuit het buitenland de nodige interesse in zowel Klaiber als Schuurs. Allebei de spelers hebben daarom eerder deze week een gesprek gehad met de nieuwe trainer Alfred Schreuder.

Klaiber kampte afgelopen seizoen met een zware knieblessure, die hem het hele seizoen aan de kant hield. De drievoudig international van Suriname speelde in totaal 22 duels voor Ajax sinds zijn komst in 2020. Ondanks het vertrek van Noussair Mazraoui lijkt Klaiber ook aankomend seizoen weinig op speelminuten te kunnen rekenen. Schreuder geeft namelijk de voorkeur aan jong talent als Devyne Rensch en Youri Regeer op de rechtsbackpositie. Klaiber is op de radar verschenen bij clubs uit de Engelse Championship en de Zwitserse competitie.

Schuurs kwam afgelopen seizoen in 22 wedstrijden voor Ajax binnen de lijnen. Het merendeel speelde hij als invaller. Schuurs wil echter meer speeltijd, maar met het ogenschijnlijke aanblijven van Jurriën Timber en Lisandro Martínez lijkt Schreuder zijn centrale duo gevonden te hebben. Mocht Schuurs hierdoor niet genoeg speeltijd krijgen dan staat hij open voor een transfer. De verdediger kan bij een vertrek aan de slag in meerdere topcompetities, waarbij Atalanta Bergamo op dit moment het meest concreet is.

Ajax werd de laatste tijd ook veel in verband gebracht met een versterking van het keepersgilde, maar volgens het Algemeen Dagblad gaan de Amsterdammers geen nieuwe doelman aantrekken. De club gaat aankomend seizoen de Eredivisie in met Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter. Wie de eerste doelman wordt bij Ajax zal in de voorbereiding worden uitgevochten.