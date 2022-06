De Ligt prijkt op voorpagina Corriere dello Sport en lijkt op weg naar Engeland

Vrijdag, 24 juni 2022 om 08:09 • Tom Rofekamp

Matthijs de Ligt heeft een nieuwe contractaanbieding van Juventus afgeslagen, aldus Corriere dello Sport. De 22-jarige verdediger prijkt vrijdag levensgroot op de voorpagina van de Italiaanse sportkrant, die de twee belangrijkste gegadigden daaraan toevoegt. Het zou tussen Chelsea en Manchester United gaan in de strijd om de handtekening van De Ligt, voor wie zich juist een alsmaar belangrijke rol leek aan te dienen in Turijn.

Zeker na het vertrek van Giorgio Chiellini wordt De Ligt bij Juventus gezien als een van de leiders van de toekomst. De mandekker twijfelt echter al langere tijd om zijn tot medio 2024 doorlopende contract te verlengen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano schreef begin juni dat De Ligt dat alleen wil doen als zijn afkoopclausule, die 120 miljoen euro bedraagt, wordt verlaagd. Die verlaging lijkt nog steeds aan de orde, maar vooral om De Ligt nú te kunnen laten vertrekken bij de Bianconeri.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De Ligt wil de Premier League", luidt de kop van Corriere dello Sport in dat verband. Ook La Reppublica wijdt uitgebreid uit over de vertrekwens van de 38-voudig Oranje-international. Volgens beide kranten leiden Chelsea en Manchester United de race, waaraan laatstgenoemde ook nog Manchester City toevoegt. Chelsea lijkt echter het meest concreet, gegeven het transfervrije vertrek van zowel Antonio Rüdiger en Andreas Christensen. Jules Koundé (Sevilla) was de gedroomde defensieve versterking voor the Blues, maar die lijkt onderweg naar Barcelona.

Ook Erik ten Hag zou de naam van De Ligt nadrukkelijk hebben genoemd bij de clubleiding. De Tukker werd al aan veel van zijn voormalige Ajax-pupillen gelinkt, maar legde er vooralsnog geen vast. Juventus zou volgens La Reppublica op zijn beurt het vizier op Kalidou Koulibaly (Napoli) hebben gericht, die veertig miljoen euro moet kosten. De Ligt speelde sinds zijn komst van Ajax voor 75 miljoen euro 117 wedstrijden voor Juventus, waarvan 42 in het voorbije seizoen. Tegenover de NOS gaf hij begin deze maand aan 'dat het een speerpunt is dat hij zich kan blijven ontwikkelen', gegeven de moordende concurrentie bij het Nederlands elfta.