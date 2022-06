Boskamp haalt fors uit naar trainer: ‘Ik krijg de schijterij van dat zinnetje’

Vrijdag, 24 juni 2022 om 08:19 • Yvo van Dorst • Laatste update: 08:26

Jan Boskamp heeft in gesprek met Het Belang van Limburg flinke kritiek geuit op het presteren van Vincent Kompany bij Anderlecht. Kompany was drie jaar lang trainer van Anderlecht, voordat hij deze zomer vertrok om een avontuur aan te gaan als coach van het gedegradeerde Burnley. Op veel vertrouwen van Boskamp kan de oud-verdediger in ieder geval niet rekenen. “Het voetbal van Kompany ga ik missen. Zijn lulverhalen niet.”

Boskamp was alles behalve onder de indruk van de prestaties van Kompany als trainer bij Anderlecht. “Wie de coach van Anderlecht wordt weet dat hij landstitels moet gaan winnen, punt. Als je dat na drie jaar nog steeds niet hebt gedaan is het normaal dat mensen hun geduld met je verliezen.” Kompany kreeg voornamelijk kritiek in België vanwege zijn opmerking ‘trust the process’. “Ik krijg echt de schijterij van dat zinnetje, ik word er gek van”, stelt Boskamp daarover.

Naast de uitspraken van Kompany, vindt Boskamp de modernisering die de oefenmeester met zich meebrengt ook niet interessant. “Die klotegegevens die ze nu allemaal gebruiken voor de scouting. Echte voetbalexperts herkennen talent met het blote oog. Die vertrouwen niet op cijfers van computers om spelers te scouten. Ik erger me echt kapot aan al dat gedoe.” Boskamp zelf werd wel drie keer kampioen met Anderlecht toen hij voor de groep stond.

Kompany begon zijn voetbalcarrière in de jeugd van Anderlecht. Via de hoofdmacht en een avontuur bij Hamburger SV kwam de mandekker uiteindelijk terecht bij Manchester City. Voor de Engelse club speelde Kompany elf seizoenen. In 2012 werden the Citizens met de Belg in de defensie voor het eerst in 54 jaar kampioen van de Premier League. Uiteindelijk werd de 89-voudig international vier keer kampioen in Engeland en speelde hij 264 wedstrijden voor de club.