Bayern rekent op aanblijven Lewandowski ondanks bod van 40 miljoen

Donderdag, 23 juni 2022 om 21:00 • Wessel Antes • Laatste update: 23:12

Hasan Salihamidzic gaat er vanuit dat Robert Lewandowski zich op 12 juli gewoon weer meldt bij Bayern München voor de voorbereiding. De technisch directeur van der Rekordmeister heeft een goed gesprek gehad met de zaakwaarnemer van de Poolse superspits, Pini Zahavi. “Hij is een echte professional, daarom is alles nog mogelijk”, aldus Salihamidzic tegen Sky Sports.

Donderdag heeft Barcelona zich volgens de Duitse afdeling van Sky Sports wederom gemeld in München met een bod van ruim veertig miljoen euro. BILD maakt hier echter 35 van. Volgens Duitse en Spaanse media heeft Bayern dit bod direct afgewezen. Salihamidzic weigert in details te treden over de onderhandelingen. “Lewandowski heeft een contract tot medio 2023. Op 12 juli zullen al onze selectiespelers zich weer melden in München en ook hij zal er dan zijn voor de eerste training. Dat verwacht ik tenminste wel.”

De afgelopen tijd gingen er vele berichten rond over een breuk tussen Bayern en Lewandowski. In de Duitse media werd voortdurend gesproken over het conflict. Salihamidzic sprak op het Spaanse eiland Mallorca met de entourage van de Pool en meldt dat er nog veel kan gebeuren. “We hebben gepraat en beide partijen hebben hun positie toegelicht. We hebben ook gesproken over details die ik niet wil bespreken, maar het was een goed gesprek. Ik ben ervan overtuigd dat de situatie is op te lossen. Hij is een professional die voor het hoogste gaat.”

De geluiden klinken positiever dan enkele weken geleden. Toen sprak Salihamidzic een stuk minder coulant over zijn superster. Ook Lewandowski liet zijn vertrekwens flink doorschemeren in een podcast van het Poolse Onet Sport begin juni. “Iets in mij is verdwenen. Ik wil Bayern verlaten om meer emoties mee te maken in mijn leven”, vertelde de spits.