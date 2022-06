‘Besiktas denkt opnieuw aan Luuk de Jong en reserveert miljoenensalaris’

Donderdag, 23 juni 2022 om 18:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:58

Besiktas mengt zich opnieuw in de strijd om Luuk de Jong, zo verzekert het Eindhovens Dagblad donderdag. Bronnen melden aan de regionale krant dat de Turkse topclub de 31-jarige spits wil verleiden met een miljoensalaris. De afgelopen seizoen aan Barcelona verhuurde De Jong beschikt bij Sevilla over een contract tot medio 2023. Besiktas was in januari ook al in de markt voor de aanvaller, die toen geen trek had om Barcelona tussentijds te verlaten.

Het is nog maar de vraag of Besiktas deze keer wel slaagt in de poging om De Jong naar Turkije te halen. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft de spits die in augustus 32 wordt wel oren nar een terugkeer bij PSV, de club die hij tussen 2014 en 2019 ook al diende. De afkoopsom die Sevilla volgens bronnen hanteert, zes miljoen euro, zou een struikelblok kunnen vormen. Daarnaast zal De Jong automatisch tot de grootverdieners gaan behoren in Eindhoven. AS repte eerder deze week over een bruto jaarsalaris van vijf miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV moet ver gaan voor De Jong: ‘forse transfersom’ en riant salaris

De terugkeer van de spits in Eindhoven is absoluut nog geen uitgemaakte zaak. Lees artikel

PSV, en dan met name hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij, denkt ondanks alles dat het nog steeds mogelijk is om De Jong in te lijven. Er is in ieder geval nog geen definitief einde gemaakt aan de interesse in de voormalig aanvaller van de club. PSV heeft De Jong tot transfertarget nummer één gebombardeerd deze zomer en zijn bereid daarvoor diep in de buidel te tasten. Er moet hoe dan ook een nieuwe centrumspits komen, daar Eran Zahavi transfervrij vertrekt.

Van Nistelrooij liet zich afgelopen week bij ESPN uit over de eventuele terugkeer van De Jong in het Philips Stadion. "Luuk de Jong is een buitencategorie-spits voor ons. We doen echt al het mogelijke en meer om die buitenkansen naar PSV te halen", aldus de opvolger van Roger Schmidt. "Dat is niet realistisch, maar het kan echter wel. Ik heb er wel heel veel geloof in, maar dat wil niet zeggen dat het zomaar gebeurt. Daar moet je alles voor doen."