Van Gaal kan beginnen: FIFA maakt maximale grootte WK-selecties bekend

Donderdag, 23 juni 2022 om 19:19 • Wessel Antes • Laatste update: 21:30

De selecties van de nationale teams die deelnemen aan het WK in Qatar mogen maximaal uit 26 spelers bestaan. Dat heeft de FIFA donderdag officieel bekend gemaakt. Tot op heden bestond een selectie op een eindtoernooi uit maximaal 23 man. Voor het WK, dat eind november van start gaat, is dat aantal dus met drie spelers opgeschaald.

De wereldvoetbalbond heeft meerdere redenen voor dit besluit. Ten eerste wordt het tijdstip van het toernooi genoemd. In tegenstelling tot eerdere eindtoernooien wordt het WK ditmaal georganiseerd midden in het voetbalseizoen. Ook wil de FIFA rekening houden met de gevolgen van het coronavirus. Dit opgeschaalde aantal kan door corona getergde landen helpen in noodsituaties. Zo worden spelers niet meer vanuit een andere bubbel toegevoegd aan de wedstrijdselectie.

Zodoende kan Louis van Gaal vijftien spelers op zijn bank kwijt gedurende een wedstrijd in Qatar. Hij hoeft geen van zijn spelers naar de tribune te verwijzen. Frank de Boer moest dat tijdens het vorige EK wel doen met drie spelers. Net als tijdens het EK dat in 2021 werd afgewerkt mogen bondscoaches tijdens het WK vijf keer wisselen.

Dat besluit werd al even geleden genomen. Naast de vijftien wisselspelers mag de KNVB elf teamofficials aandragen die aanwezig zijn tijdens de wedstrijden van Oranje. Een daarvan moet de teamarts zijn. De KNVB moet al deze namen uiterlijk op 13 november inleveren bij de FIFA. Voor die tijd moet er al een voorselectie zijn ingeleverd. Het aantal van die voorselectie is ook opgeschaald van 35 naar 55 man.