25-voudig international kiest ondanks promotie in Frankrijk voor Vitesse

Donderdag, 23 juni 2022 om 18:39 • Rian Rosendaal

Carlens Arcus vervolgt zijn loopbaan bij Vitesse, zo brengt de club uit Arnhem donderdag naar buiten via de officiële kanalen. De 25-jarige rechtsback, met 25 interlands namens Haïti achter zijn naam, tekende een contract voor drie seizoenen bij zijn nieuwe werkgever. Arcus komt transfervrij over van AJ Auxerre, waar de vleugelverdediger sinds medio 2017 onder contract stond.

"We zijn verheugd dat Carlens, na een aantal positieve gesprekken, voor onze club gekozen heeft", reageert technisch directeur Benjamin Schmedes op de komst van Arcus naar Vitesse. "We hebben veel vertrouwen in hem. Carlens heeft de afgelopen jaren laten zien één van de betere vleugelverdedigers in de Ligue 2 te zijn. Hij heeft constant een hoog niveau gehaald en was een belangrijke schakel in het promotieseizoen van AJ Auxerre. Carlens is een speler met intensiteit, snelheid, ervaring en een goede balans tussen aanvallende en verdedigende intenties. Zijn spel en karakter sluiten naadloos aan bij onze filosofie en Carlens past ook goed in de Eredivisie", aldus de enthousiaste Vitesse-bestuurder.

Arcus kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur op de Nederlandse velden: "Dit voelt voor mij als de juiste stap op het goede moment. Ik heb een uitstekend gevoel overgehouden aan de gesprekken met Vitesse en kan niet wachten om te beginnen bij mijn nieuwe club, die afgelopen seizoen indruk heeft gemaakt in Europa", aldus de kersverse aanwinst van Vitesse. "Ik beschouw mezelf als een dynamische rechtsachter, die aanvallende impulsen heeft, maar ook scherp is in de duels. Ik kijk ernaar uit om dat te laten zien aan de supporters."

Voor Arcus ligt bij Vitesse het shirt met rugnummer 2 klaar. De rechtsback is nog wel in afwachting van zijn werkvergunning, zo benadrukt de Arnhemse club in het persbericht. Vanwege interlandverplichtingen met Haïti sluit Arcus sowieso later aan bij het elftal van trainer Thomas Letsch. De rechtsbenige flankspeler kwam bij Auxerre tot 161 duels (3 doelpunten en 13 assists). Ondanks de promotie naar Ligue 1 kiest hij dus voor een andere club. Arcus kwam verder ook uit voor Troyes, Lille OSC en Cercle Brugge.