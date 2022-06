Club Brugge baart opzien en test Engelse cultspits als vervanger van Dost

Donderdag, 23 juni 2022 om 17:21 • Yvo van Dorst • Laatste update: 17:30

Andy Carroll is de beoogde vervanger van Bas Dost bij Club Brugge. De 33-jarige spits is volgens het Nieuwsblad donderdag op het trainingscomplex van de Belgische kampioen gesignaleerd. Carroll zou samen met Benik Afobe (Stoke City) Bas Dost moeten doen vergeten in Brugge. De Nederlander zal deze zomer vertrekken uit België.

Carroll is donderdag aangekomen op het trainingscomplex van Club Brugge om daar een aantal fysieke tests te doen. Hiermee wil de Belgische club checken of de aanvalsleider wel wedstrijdfit is na zijn periode bij West Bromwich Albion. Mocht hij fit genoeg worden bevonden, dan is de kans erg aannemelijk dat de clubleiding tot actie over zal gaan. Naast Carroll wordt ook Benik Afobe hevig gelinkt aan een transfer naar België. De spits van Stoke City speelde vorig jaar op huurbasis voor Millwall.

Carroll begon zijn carrière bij Newcastle United. De kopsterke spits maakte daar veel indruk en verdiende in 2012 een transfer naar Liverpool. The Reds maakten, een voor die tijd, enorm bedrag van 41 miljoen euro over naar Newcastle. Carroll kwam echter niet goed uit de verf in Liverpool, waardoor hij na een eerdere verhuurperiode in 2013 definitief vertrok naar West Ham. Daar speelde hij zes jaar voor de aanvaller via Reading en een nieuw avontuur bij Newcastle, uiteindelijk uitkwam bij West Bromwich Albion. Bij de club uit de Championship mag Carroll echter na een seizoen transfervrij vertrekken. Carroll maakte in totaal 54 doelpunten in 248 wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland.

Club Brugge wist afgelopen seizoen na een lange strijd met promovendus Union Saint-Gillis alsnog de derde landstitel op rij binnen te halen. Blauw Zwart speelt daardoor volgend jaar weer in de Champions League. Dit doet de club wel zonder Bas Dost en Noa Lang. Beide Nederlanders hebben aangegeven deze zomer te gaan vertrekken uit het Jan Breydelstadion. Dost wordt al hevig gelinkt aan een terugkeer in Nederland bij FC Utrecht, terwijl Lang kan rekenen op interesse van onder meer AC Milan en Leeds United.