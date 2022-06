Feyenoord-doelwit Wieffer kan rekenen op lof: ‘Ben helemaal gek van hem!’

Donderdag, 23 juni 2022 om 15:50 • Jordi Tomasowa

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen is vol lof over Mats Wieffer. De 22-jarige middenvelder staat voor een transfer van Kralingen naar Feyenoord. Volgens Dijkhuizen haalt Feyenoord met Wieffer een uitstekende aankoop in huis.

Hij past perfect in de speelwijze van Arne Slot”, zegt Dijkhuizen tegenover Voetbal International. “Mats heeft een groot loopvermogen, is creatief, wil vooruit voetballen, pakt ballen af, kan goed koppen en op meerdere posities uit de voeten. Ik ben helemaal gek van hem”, zo klinkt de vijftigjarige oefenmeester enthousiast.

‘Zo’n vergelijking met Frenkie de Jong wil ik natuurlijk zelf niet maken’

Voetbalzone sprak in januari 2021 uitgebreid met Mats Wieffer Lees artikel

Jerdy Schouten brak enkele jaren geleden op dezelfde positie vanuit het niets door bij Excelsior. Wieffer ziet de middenvelder van Bologna en kersverse international van Oranje ook als een voorbeeld. “Zoals Schouten vanaf hier naar Bologna gegaan is, zou je het graag willen zien”, zei Wieffer vorig jaar in een uitgebreid interview met Voetbalzone. “Maar daar moet nog veel voor gebeuren. Ik bedenk niet: volgend jaar wil ik dit of dat. We zien wel wat er komt. Ik moet nog veel dingen verbeteren, al vind ik dat ik op de goede weg ben en beter begin te spelen. Ik ben nu veel verder dan in het eerste jaar dat ik bij het eerste van Twente zat.”

“Aan de bal, fysiek: dat heb ik enorm geleerd. Ik was toen nog een dun mannetje, die een beetje aan het kijken was hoe het ging. Als iemand schreeuwde, dacht ik: Zo… Het hoort er allemaal bij. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe beter je wordt. Daar draait het om.” Wieffer maakte in juli 2020 de overstap van FC Twente naar Excelsior en kwam in twee seizoenen voor de Kralingers tot 77 officiële duels, waarin hij goed was voor 6 goals en 15 assists.