Verkoop Haller werpt vragen op: ‘Zeg je nu niet dat je hem als miskoop ziet?'

Donderdag, 23 juni 2022 om 16:30 • Yvo van Dorst • Laatste update: 17:02

Pierre van Hooijdonk is het alles behalve eens met de verkoop van Sébastien Haller. De spits maakt voor 35 miljoen euro de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund en zal deze week gepresenteerd worden in Duitsland. Volgens van Hooijdonk een slechte keuze van Ajax. “Ik vind het verrassend en merkwaardig dat Ajax hem nu al laat gaan.”

“In Brobbey zit absoluut muziek, maar het is toch wel verrassend dat Ajax Haller nu al laat gaan”, laat van Hooijdonk optekenen door het Algemeen Dagblad. “Ik denk dat zijn goals echt gemist zullen worden. Het valt niet mee om die terug te krijgen. Natuurlijk krijgt een Ajax-spits altijd erg veel kansen, maar als je er zoveel kunt maken in bijvoorbeeld de Champions League, dan ben je voor mij een goede spits.”

Van Hooijdonk vindt dat Ajax een grove fout maakt met het verkopen van de Ivoriaans international. “Ze hadden er ook voor kunnen kiezen om hem te houden. Het is ook niet een bedrag wat je echt niet kunt weigeren. Zeg je daarmee als club dat je hem als miskoop ziet? Waarom verkoop je hem anders met zulke cijfers”, doelt de analist en oud-voetballer op de transfersom die is overeengekomen. Van Hooijdonk vindt in ieder geval dat Haller een goed seizoen heeft gehad bij Ajax. “Voor mij is hij zeer zeker geslaagd bij Ajax.”

Haller vertrekt bij Ajax met een doelpuntenaantal van 21 afgelopen seizoen in de Eredivisie en nog eens 11 in de Champions League. Acht van die doelpunten maakte Haller met het hoofd, een kracht die van Hooijdonk van grote waarde schat. “Een spits hoeft geen vier man te passeren, een spits moet voornamelijk goals maken. Haller deed dat wel en zonder hem zie ik geen aanvallende koppers meer bij Ajax. Daar moet je er in mijn ogen altijd één van in je ploeg hebben.”