In opspraak geraakte Hinteregger (29) zet per direct punt achter carrière

Donderdag, 23 juni 2022 om 23:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:58

Eintracht Frankfurt-verdediger Martin Hinteregger heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De 67-voudig international van Oostenrijk raakte onlangs in opspraak, nadat hij samen met een extreem-rechtse politicus een voetbaltoernooi organiseerde in zijn geboortedorp Sirnitz.

"In de afgelopen weken zijn er een aantal zaken naar voren gekomen over de 'Hinti-Cup', die ik met hart en ziel en met een zuiver geweten heb georganiseerd, waarvan de gevolgen mij pas achteraf duidelijk werden”, zo luidt de reactie van Hinteregger op de clubsite van Frankfurt.” “Om het nog eens heel duidelijk te zeggen: Ik veroordeel rechtse, intolerante en onmenselijke ideeën in de sterkste bewoordingen. Iedereen die me kent, weet dat. Ik moet eerst wat afstand nemen en mijn leven opnieuw inrichten. Ik ben dankbaar dat Eintracht me de kans geeft om deze stap nu te zetten.”

Martin Hinteregger hat sich dazu entschieden, seine Karriere als aktiver Profifußballer zu beenden. Diese Entscheidung verdient größten Respekt. Vielen Dank für alles, Hinti! Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Du bist und bleibst ein Adler ??#SGE — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) June 23, 2022

De FPÖ-politicus Heinrich Sickl hielp bij de organisatie van het door Hinteregger georganiseerde voetbaltoernooi in Sirnitz. Hinteregger weigerde Sickl te veroordelen ondanks diens extreem-rechtse connecties. In plaats daarvan viel hij een journalist die de connecties onthulde in een interview met Sky Sports aan. In 3,5 jaar tijd groeide Hinteregger bij Frankfurt uit tot een publiekslieveling. De mandekker kwam in totaal tot 136 officiële duels voor die Adlerträger, waarin hij goed was voor 14 goals en 6 assists. Het afgelopen seizoen won hij met Eintracht de Europa League door het Rangers van Giovanni van Bronckhorst na strafschoppen te verslaan.

"Vorig herfst had ik mijn eerste gedachten om na het seizoen met pensioen te gaan", zo geeft Hinteregger aan. "Ik bevond me sportief gezien in een moeilijke fase: mijn prestaties schommelden. De overwinningen voelden niet meer zo goed, maar elke nederlaag deed dubbel zo veel pijn. Mijn prestatieboost in het voorjaar en onze gezamenlijke successen in de Europa League motiveerden mij des te meer om met een groot sportief succes afscheid te nemen."