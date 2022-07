Witte rook: Haller levert Ajax miljoenenbedrag op met overstap naar Dortmund

Woensdag, 6 juli 2022 om 17:01 • Laatste update: 17:17

Sébastien Haller maakt officieel de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund. De Ivoriaanse spits levert Ajax een bedrag op van 31 miljoen euro plus 3,5 miljoen aan bonussen die de Amsterdammers zo goed als zeker ook kunnen opstrijken. Haller tekent een contract van vijf seizoenen bij Dortmund en keert daarmee na zijn periode bij Eintracht Frankfurt terug in de Bundesliga.

De aanvalsleider kwam in 2021 voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United. Haller scoorde afgelopen seizoen 21 keer in de Eredivisie en werd daarmee topscorer. Hij beleefde deze jaargang ook zijn debuut in de Champions League. In zijn eerste jaar in het miljardenbal wist Haller gelijk elf keer te scoren.

There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK — Borussia Dortmund (@BVB) July 6, 2022

Dortmund moest afgelopen seizoen afscheid nemen van topspits Erling Haaland. Het Noorse supertalent werd voor zestig miljoen euro overgenomen door Manchester City. Ter vervanging haalde Dortmund al eerder deze transferwindow Karim Adeyemi van RB Salzburg voor 30 miljoen euro en ook Donyell Malen werd in de zomer van 2021 voor hetzelfde bedrag overgenomen van PSV. Haller krijgt bij Dortmund ook te maken met een nieuwe trainer. Marco Rose werd in mei ontslagen als trainer van de Duitse club en hij wordt opgevolgd door Edin Terzic.

Haller is erg tevreden met zijn transfer naar Dortmund en bracht eind juni een bezoek aan de club. "Het is een prachtig stadion. Ik kan niet wachten om als deel van de BVB-familie mee te maken hoe de fans daadwerkelijk zijn. Ik hoop hier de komende jaren grote dingen te bereiken." De spits zal bij Borussia gaan spelen met rugnummer 9.