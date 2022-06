Ismaïl Aissati (33) duikt na avontuur in Turkije ineens op bij Eredivisionist

Donderdag, 23 juni 2022 om 14:31 • Yvo van Dorst • Laatste update: 15:27

Ismaïl Aissati traint de komende tijd mee bij NEC om zijn conditie op peil te houden. Volgens de Gelderlander is het meetrainen van de middenvelder bij de club een vriendendienst van technisch directeur Ted van Leeuwen, die in het seizoen 2010/11 met hem samenwerkte bij Vitesse. Er is nog geen sprake van een contract voor Aissati in Nijmegen.

Aissati is geen onbekende in Nederland. De middenvelder speelde in het begin van zijn carrière achtereenvolgens voor PSV, FC Twente, Ajax en Vitesse. In 2012 vertrok hij naar het buitenland om te gaan spelen voor Alanyaspor in Turkije. Daarna speelde Aissati voor verschillende clubs in Turkije en nog drie jaar in Rusland voor Terek Grozny. Hij voetbalde afgelopen seizoen voor Denizlispor. Bij de club, die op het tweede niveau in Turkije speelt, gaf hij 4 assists in 22 wedstrijden.

Vijf keer wist Aissati kampioen te worden van Nederland, waarvan twee keer achter elkaar met Ajax en maar liefst drie keer achter elkaar met PSV. De 33-jarige Utrechter koos voor een interlandcarrière bij Marokko, waar hij uiteindelijk tot twee interlands kwam. Aissati werd gezien als een groot talent, getuige zijn tweede plek in de top vijftig van talenten die World Soccer in 2007 samenstelde. De rechtspoot stond met deze tweede plek boven bekende namen als Gareth Bale (6), Sergio Agüero (7), Ángel di María (11) en Karim Benzema (15).

NEC kwam eerder deze week al in het nieuws toen de club de komst van Oussama Tannane aankondigde. De ex-speler van Vitesse komt transfervrij over van het Turkse Göztepe. Ook Aissati, die eerder speler van Vitesse was, begeeft zich dus op het trainingsveld van de rivaal uit Nijmegen. Begin vorig seizoen werden de verhoudingen tussen de twee Gelderse kemphanen al op scherp gezet door de komst van ex-Vitesse speler Wilfried Bony. De Ivoriaan speelde afgelopen seizoen maar veertig minuten voor NEC en vertrekt transfervrij.