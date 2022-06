‘Feyenoord doet eerste bod op zesvoudig international van Zuid-Korea’

Donderdag, 23 juni 2022 om 13:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:11

Feyenoord heeft een eerste bod uitgebracht op de Zuid-Koreaan Kang-In Lee, zo schrijft Marca. Technisch directeur Frank Arnesen is naar verluidt zeer gecharmeerd van de 21-jarige middenvelder van Real Mallorca, die eerder dit jaar al in de belangstelling van Feyenoord stond.

Lee beschikt bij Mallorca nog over een contract tot medio 2025, maar wordt door trainer Javier Aguirre en de technische leiding niet beschouwd als een bepalende speler waardoor de club openstaat voor een transfer. Marca maakte in april al melding van de interesse van Feyenoord in Lee. Twee maanden later lijken de Rotterdammers daadwerkelijk concreet te worden.

Lee kwam in augustus 2021 transfervrij over van Valencia. Hij had 44 wedstrijden in LaLiga gespeeld voor Valencia, maar had geen toekomst bij de club. Real Mallorca legde Lee vervolgens voor vier seizoenen vast. Dit seizoen kwam hij tot 29 wedstrijden in LaLiga, waarin hij goed was voor 3 goals en één assist. Hij speelde voor Mallorca als aanvallende middenvelder, linksbuiten en rechtsbuiten, maar was met vijftien invalbeurten zoals gezegd niet omstreden in de ploeg.

De journalist Matteo Moretto berichtte afgelopen maand dat PSV zich eveneens wil versterken met Lee. De middenvelder wist zich met Mallorca knap te handhaven in LaLiga en hoopt zich in de kijker te spelen bij de bondscoach van Zuid-Korea met het oog op het WK in Qatar. Hij kwam tot dusver zesmaal in actie voor de nationale ploeg en ziet Real Mallorca als een goede basis om daar in beeld te blijven. De laatste keer dat de middenvelder in actie kwam namens het Aziatische land was in november 2019 tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Libanon.