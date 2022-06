Komst Wijndal naar Ajax onzeker: één struikelblok belemmert onderhandelingen

Donderdag, 23 juni 2022 om 22:42 • Yvo van Dorst • Laatste update: 22:43

De komst van Owen Wijndal naar Ajax wordt steeds onzekerder. Trainer Alfred Schreuder, technische beleidsbepalers Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar en de scouts van Ajax zijn allen erg gecharmeerd van de kwaliteiten van de verdediger. Volgens De Telegraaf zijn echter de salariseisen van Wijndal voor veel mensen binnen de club te gortig.

Wijndal staat al een langere tijd op de radar bij Ajax. De aanvoerder van AZ verlengde afgelopen seizoen zijn contract bij de Alkmaarders, die een afkoopsom van tien miljoen euro in zijn verbintenis lieten opnemen. Dit bedrag lijkt echter niet het grootste probleem voor Ajax te zijn. Het salaris dat Wijndal aankomend seizoen wil opstrijken bij een overstap naar Amsterdam is volgens veel mensen binnen de club niet haalbaar.

Met het vertrek van Sébastien Haller maakt Ajax geld vrij voor onder andere de eventuele komst van Wijndal. De Franse spits verkast voor een bedrag van om en nabij de 35 miljoen euro naar Borussia Dortmund. Ook Nicolás Tagliafico mag vertrekken uit Amsterdam waardoor er een plekje vrijkomt links in de defensie voor Wijndal. Als concurrentie kunnen ook Daley Blind en Lisandro Martínez op die positie uit de voeten.

Ajax is echter niet de enige club die geïnteresseerd is in de diensten van Wijndal. Volgens verschillende Italiaanse media is ook Juventus in de race voor de linksback. La Vecchia Signora zou geen vol vertrouwen meer hebben in de huidige linkervleugelverdediger Alex Sandro en wil daarom een goede concurrent halen voor de Braziliaan. Wijndal speelde afgelopen seizoen 43 wedstrijden voor AZ, waarin de verdediger goed was voor 12 assists en 1 goal.