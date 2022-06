Feyenoord kan transfersom verwachten: Linssen rondt transfer naar Urawa af

Donderdag, 23 juni 2022 om 12:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:56

Bryan Linssen vertrekt definitief naar het Japanse Urawa Red Diamonds, zo meldt RTV Rijnmond. De 31-jarige aanvaller tekent een contract voor 2,5 jaar en levert Feyenoord 1,3 miljoen euro op. De overgang hing al enkele weken in de lucht, daar Linssen vorige maand aangaf ik gesprek te zijn met de Aziatische club.

RTV Rijnmond schrijft dat Linssen op de korte termijn naar Tokio vliegt. De aanvaller is vanaf 15 juli speelgerechtigd, de datum vanaf wanneer de transferwindow in Japan geopend is. Urawa Red Diamonds, waar ook landgenoot Alex Schalk onder contract staat, bivakkeert momenteel op een dertiende plaats in de Japanse J1 League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Linssen was het afgelopen seizoen bij Feyenoord - zijn tweede in Rotterdamse dienst - goed voor 17 doelpunten en 10 assists staat in 53 officiële wedstrijden. Trainer Arne Slot gaf tijdens de laatste maanden echter de voorkeur aan Cyriel Dessers in de punt van de aanval, waardoor Linssen het vooral met invalbeurten moest doen. Ook in de Conference League-finale tegen AS Roma ging de voorkeur uit naar Dessers.

Linssen erkende na het bereiken van de Conference League-finale tegenover ESPN dat er interesse in hem was. De spits liet destijds weten dat het vooral belangrijk is dat het complete plaatje klopt. "Dat er wat speelt is duidelijk en dat ik met ze aan het praten ben is ook zeker zo. Of we er echt gaan uitkomen weet ik oprecht niet. Waar dat vanaf hangt? Het hele plaatje! Het is niet naast de deur en dan moet alles kloppen. Het is niet alleen een salaris."