AZ wil voorhoede versterken en laat oog vallen op voormalig Feyenoord-talent

Donderdag, 23 juni 2022 om 12:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:26

AZ heeft zijn oog laten vallen op Crysencio Summerville, zo meldt Fabrizio Romano. De twintigjarige aanvaller van Leeds United staat volgens de transfermarktexpert ook in de belangstelling van Nottingham Forest. Leeds houdt Summerville echter het liefst op Elland Road.

AZ is er veel aan gelegen om in de komende weken de voorhoede te versterken. Zakaria Aboukhlal wordt naar alle waarschijnlijkheid verkocht aan Toulouse, terwijl Kamal Sowah na zijn uitleenbeurt terugkeerde naar Club Brugge. De Alkmaarders hopen op de korte termijn Jens Odgaard te presenteren, maar hebben volgens Romano ook interesse in Summerville.

Nottingham Forest and AZ Alkmaar are interested in Crysencio Summerville with many clubs exploring this possibility, but Leeds are busy trying to keep the player at Elland Road by extending his contract. ?? #LUFC Negotiations ongoing to decide his future as soon as possible. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022

AZ zou net als Nottingham Forest en vele andere clubs de mogelijkheid onderzoeken om de vleugelaanvaller van Leeds over te nemen. The Peacocks willen het contract van Summerville echter openbreken en hopen de Nederlander te overtuigen van een langer verblijf. BILD maakte in januari ook al melding van de serieuze interesse van HSV in de jeugdinternational van Oranje.

Summerville maakte in september 2020 de overstap naar Leeds United, nadat de rechtsbuiten zijn contract niet wilde verlengen bij Feyenoord. In zijn eerste seizoen in Engeland kwam Summerville uitsluitend in actie voor de Onder 23 van Leeds. Afgelopen september was het dan eindelijk tijd voor zijn debuut in de Premier League: Summerville mocht 23 minuten meedoen in het uitduel met Newcastle United (1-1). Voorlopig staat de teller op negen officiële duels namens Leeds, waarvan allen als invaller.