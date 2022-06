Götze mag hopen op WK door Bundesliga-rentree: ‘Heeft er de kwaliteiten voor'

Voormalig bondscoach Joachim Löw sluit niet uit dat Mario Götze zijn rentree bij de de nationale ploeg van Duitsland gaat maken. De dertigjarige middenvelder maakte dinsdag een transfer naar Eintracht Frankfurt, waardoor de kans op een uitverkiezing voor het WK in Qatar volgens Löw tot de mogelijkheden behoort.

“Hij heeft er alle kwaliteiten voor”, zo reageerde Löw tegenover Sky Sports, toen hem gevraagd werd of Götze een kandidaat is voor de WK-selectie van bondscoach Hansi Flick. “Mario gaat weer in de Champions League spelen en komt weer op de radar in de Bundesliga en wil zich in de kijker spelen.”

De terugkeer van Götze in de Bundesliga en de overstap naar Eintracht Frankfurt kwam ook voor Löw als een verrassing. “Natuurlijk had ik niet verwacht dat Mario zou terugkeren naar Duitsland, niet op dit moment. Maar ik ben erg blij voor hem en Frankfrurt. Mario is een uitzonderlijke speler, zeer professioneel en met zijn enorme spelintelligentie past hij heel goed bij Eintracht”, klinkt Löw lovend over zijn voormalig pupil.

Götze speelde zijn laatste interland voor Duitsland op 14 november 2017 tegen Frankfurt. De middenvelder maakte zijn belangrijkste doelpunt uit zijn carrière tijdens de WK-finale van 2014, toen hij die Mannschaft en voormalig bondscoach Löw de wereldtitel bezorgde door in de verlenging het winnende doelpunt te maken tegen Argentinië (1-0).