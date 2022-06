Schreuder ziet niet wat Ten Hag zag: Ajax zet deur naar vertrek Álvarez open

Ajax staat deze zomer open voor een vertrek van Edson Álvarez, bevestigen De Telegraaf en Voetbal International. De Mexicaan was onder Erik ten Hag nog een belangrijke spil in de basiself van de Amsterdammers, maar past minder naadloos in de plannen van zijn opvolger Alfred Schreuder. Álvarez geniet veelvuldige interesse uit Engeland en Duitsland - alleen mag hij niet voor een appel en ei weg.

Álvarez maakte in juli 2019 de overstap van América naar Ajax, dat destijds vijftien miljoen euro voor hem neertelde. De 55-voudig international werd gezien als de opvolger van centrale verdediger Matthijs de Ligt, die naar Juventus was vertrokken. Álvarez kon achterin echter geen potten breken en Ten Hag gaf in zijn debuutseizoen doorgaans de voorkeur aan een centrum van Joël Veltman en Daley Blind. De kersverse manager van Manchester United begon Álvarez vooral als defensieve middenvelder te gebruiken; zijn favoriete positie, zo gaf hij te kennen.

In zijn nieuwe rol groeide Álvarez uit tot vaste naam op het startformulier bij de Amsterdammers. Afgelopen seizoen poogde Stade Rennes de 24-jarige voor twintig miljoen los te weken uit de hoofdstad, maar toenmalig technisch directeur Marc Overmars gaf geen duimbreed toe. Niet veel later brak Ajax het contract van Álvarez met één jaar open, tot medio 2025. Alle factoren bij elkaar genomen heeft het huidige technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar de Mexicaan getaxeerd op dertig miljoen euro.

RB Leipzig is naar verluidt nadrukkelijk in de markt voor Álvarez. Die Roten Bullen beschouwen de eventuele transfer vanwege financiële overwegingen echter als losstaand van de onderhandelingen over Brian Brobbey, die de omgekeerde weg moet bewandelen. Ook dient interesse voor Àlvarez vanuit de Premier League zich steeds meer aan. Volgens BILD zou Ajax Ilia Gruev in het vizier hebben als mogelijke opvolger. De verdedigende middenvelder maakte afgelopen seizoen indruk bij het Werder Bremen dat promoveerde naar de Bundesliga.