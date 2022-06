Ajax rekent zich nog allerminst rijk met Brobbey en identificeert target twee

Donderdag, 23 juni 2022 om 08:32 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:33

Naast Brian Brobbey staat ook Joshua Zirkzee nadrukkelijk op de radar van Ajax. De Telegraaf meldt dat het technisch duo 'H2' - bestaande uit Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar - op korte termijn om de tafel wil met Brobbey, maar spreekt nog allerminst van een aanstaand akkoord. Zirkzee geldt in dat verband als goedkopere optie om het naderend vertrek van Sébastien Haller op te vangen.

Er hangt een prijskaartje van liefst achttien miljoen euro om de nek van eerste keus Brobbey. Nieuwe trainer Alfred Schreuder zou in de spits van RB Leipzig de ideale aanvalsleider zien om zijn visie voor komend seizoen tot leven te brengen. Daarbij is de oefenmeester op zoek naar een ander type dan Haller, van wie geacht wordt dat hij zijn prestaties van afgelopen seizoen niet meer gaat toppen. De topscorer van afgelopen Eredivisie-seizoen gaat voor naar verluidt 31 miljoen euro vast en 4 miljoen aan nagenoeg zekere bonussen vertrekken naar Borussia Dortmund.

De komst van Steven Bergwijn heeft echter financieel ook flink wat voeten in de aarde. Ajax zou het volgens The Athletic eens zijn met Tottenham Hotspur over een transfersom van 25 miljoen euro, waarmee er al een groot deel van de miljoenen voor Haller wordt aangewend. Zirkzee is in dat opzicht een goedkoper alternatief dan Brobbey. De 21-jarige spits - afgelopen seizoen op huurbasis voor Anderlecht goed voor 16 goals in 38 competitiewedstrijden - is voor iets meer dan tien miljoen euro op te halen bij zijn broodheer Bayern München. Dat is flink minder dan Leipzig voor Brobbey wil zien. Het is echter onduidelijk of Ajax inzet op één van beide namen, of zowel Brobbey als Zirkzee naar Amsterdam wil halen.

Ook Anderlecht zelf had wel oren naar het definitieve vastleggen van zijn uitblinker van afgelopen seizoen. De Belgen hikten echter tegen zijn prijskaartje aan. VfB Stuttgart is nog wel nadrukkelijk geïnteresseerd in Zirkzee. De nummer vijftien van afgelopen Bundesliga-seizoen weet van de interesse van Bayern in zijn huidige aanvalsleider Sasa Kalajdzic. De Oostenrijker moet zo'n 25 miljoen euro opleveren, waarmee Zirkzee als vervanger kan worden opgehaald.