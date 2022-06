‘Deens haviksoog’ vertrekt na 25 jaar en vele voltreffers bij Ajax

Donderdag, 23 juni 2022 om 07:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:07

John Steen Olsen vertrekt aan het eind van deze maand bij Ajax. De 79-jarige Deen was sinds 1997 werkzaam voor de Amsterdammers als scout, maar legt zijn takenpakket nu na 25 jaar bij de club neer, zo bevestigt hij aan BT. Steen Olsen was als 'specialist in Scandinavië' verantwoordelijk voor onder meer de transfers van Zlatan Ibrahimovic, Christian Eriksen en Kasper Dolberg naar Amsterdam.

"Ik kan bevestigen dat ik per 1 juli stop", schrijft de meesterscout in een sms-bericht aan het Deense dagblad. Steen Olsen trad in 1997 in zijn functie toen landgenoot Morten Olsen (geen familie) aangesteld werd als hoofdtrainer van Ajax. Achttien jaar na zijn indiensttreding - en op 72-jarige leeftijd - tekende Steen Olsen een contract waarbij hij eenzijdig op kon zeggen als hij er klaar mee was.

Als scout in Scandinavië bracht Steen Olsen de regerend landskampioen niet alleen Ibrahimovic, Eriksen en Dolberg, maar ook namen als Viktor Fischer, Lucas Andersen, Niklas Moisander, Jesper Grönkjaer en Niklas Boilesen. Ook Lasse Schöne werd gescout door de Deen, die destijds echter koos voor sc Heerenveen. Later kwam Schöne alsnog naar Amsterdam. De twee meest recente namen die aan het lijstje ontdekkingen van Steen Olsen kunnen worden toegevoegd zijn die van Mohammed Kudus en Mohamed Daramy, die nog altijd deel uitmaken van de huidige A-selectie. Eerstgenoemde laat bij tijd en wijle zijn klasse zien, maar is nog niet verzekerd van een basisplek; Daramy werkt zijn wedstrijden nog vooral af bij Jong Ajax.

Steen Olsen wordt op handen gedragen in Amsterdam. De oud-aanvaller, die als speler een dienstverband bij Ajax nog links liet liggen vanwege hevige concurrentie, werd door Zlatan Ibrahimovic zelfs 'een tweede vader' genoemd. "De mooiste baan ter wereld is profvoetballer", zei Steen Olsen in 2016 over zijn vak, "en tweede is scout bij Ajax. Ik ben er trots op voor Ajax te werken."